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15:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.

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Источник: ФК "Зенит"

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Фамейе, Ранджелович, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Мартынович, Тесленко, Дрезгич, Коновалов, Безруков, Кузнецов, Апшацев, Вада, Чумич, Лисакович.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Изидор.

Запасные: Васютин, Адамов, Чистяков, Круговой, Ренан, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Коваленков, Васильев, Ду Кейрос, Сергеев.

Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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