«Рубин» — «Зенит»: стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.
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РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Зенита» на матч 8-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Фамейе, Ранджелович, Даку.
Запасные: Шамов, Янович, Мартынович, Тесленко, Дрезгич, Коновалов, Безруков, Кузнецов, Апшацев, Вада, Чумич, Лисакович.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Изидор.
Запасные: Васютин, Адамов, Чистяков, Круговой, Ренан, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Коваленков, Васильев, Ду Кейрос, Сергеев.
Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.