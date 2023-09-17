Матч 8-го тура РПЛ между «Уралом» и «Факелом» закончился нулевой ничьей

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Команды сыграли вничью — 0:0.

По количеству ударов в створ екатеринбургская команда превзошла соперника — 6:3. Желтые карточки в этом матче получили лишь футболисты «Урала», а именно защитники Денис Кулаков и Силвие Бегич.