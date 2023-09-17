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16:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч 8-го тура РПЛ между «Уралом» и «Факелом» закончился нулевой ничьей

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и воронежским «Факелом».

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Источник: ФК «Урал»

Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Команды сыграли вничью — 0:0.

По количеству ударов в створ екатеринбургская команда превзошла соперника — 6:3. Желтые карточки в этом матче получили лишь футболисты «Урала», а именно защитники Денис Кулаков и Силвие Бегич.

По итогам этой встречи «Урал» продолжает находиться на пятой строчке чемпионата России по футболу, набрав 14 очков в восьми встречах. «Факел» поднялся с последнего на предпоследнее место, у воронежцев пять очков.

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