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16:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Зенит»: Изидор забил дебютный мяч за гостей на восьмой минуте

В эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом».

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РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Матч проводится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 8-й минуте матча французский нападающий Вильсон Изидор забил первый мяч за «Зенит» в своей дебютной игре, открыв счёт. Густаво Мантуан прекрасно обработал передачу и выдал мяч на ход Изидору, который убежал от защитников и аккуратно пробил низом в дальний угол — 1:0 в пользу петербуржцев.

«Зенит» находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков в семи встречах. «Рубин» занимает 13-ю строчку с шестью очками.

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