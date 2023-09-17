«Локомотив» — «Оренбург»: стартовые составы команд

«Локомотив» за семь туров набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Их соперники с пятью очками оказались на 14-й строчке. В личных встречах этих команд перевес на стороне железнодорожников. Из девяти проведённых игр они победили в семи, в одном матче была зафиксирована ничья, и лишь один раз выиграл «Оренбург».