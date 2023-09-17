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18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» — «Оренбург»: стартовые составы команд

Сегодня, 17 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Оренбургом».

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Источник: ФК "Локомотив"

Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Фассон, Ненахов, Баринов, Карпукас, Миранчук, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Башич, Марин, Вера, Обухов, Мансилья.

«Локомотив» за семь туров набрал 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Их соперники с пятью очками оказались на 14-й строчке. В личных встречах этих команд перевес на стороне железнодорожников. Из девяти проведённых игр они победили в семи, в одном матче была зафиксирована ничья, и лишь один раз выиграл «Оренбург».

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