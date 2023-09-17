«Зенит» — в шаге от первого места. Изидор уже приносит Семаку очки

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Дебют Ранджеловича

Тур складывался для «Зенита» идеально: обилие ничьих говорило о том, что все ближайшие конкуренты теряют очки, а значит, невская команда вполне могла от многих из них оторваться и максимально приблизиться к первому месту. Требовалось лишь обыграть в гостях «Рубин».

Впрочем, то же самое можно было сказать и про казанцев, только задача перед ними стояла куда сложнее — на заказ обыгрывать чемпиона невозможно. Тем более когда твоя команда за весь чемпионат победила всего один раз.

Но Рашид Рахимов не из тех, кто боится топ-клубов. В матче с «Зенитом» он явно не собирался играть от обороны, хотя и выбрал привычную схему с тремя центральными защитниками. Появление в стартовом составе атакующего новичка Лазара Ранджеловича вместе с Даку и Фамейе явно говорило о намерениях тренерского штаба. Серб, ударно игравший прошлой осенью за «Урал», расцветил атаку хозяев и стал одним из главных героев первого тайма.

Два россиянина в основе и 4−3−3

У «Зенита» сюрпризов в основе тоже хватало: из-за повреждения не полетел в Казань Марио Фернандес, а в стартовом составе вышли целых восемь легионеров (максимально возможное число) и лишь два россиянина — Караваев и Кержаков. Кроме того, Сергей Семак решил сразу бросить в бой своего новичка — Вильсона Изидора. Причем при объявлении состава было сложно понять, как именно будет действовать «Зенит» — набор футболистов подходил и под 3−5−2, и под 4−3−3. В этом нынешнее преимущество сине-бело-голубых — невозможно сказать наверняка, как будут расставлены игроки.

Как показал старт встречи, Семак переключился на пару центральных защитников. Это было неожиданно, так как Алип с Эраковичем и сами по себе не образцы надежности, и их взаимодействие пока не на высоком уровне. Но, видимо, без Марио Фернандеса тренерский штаб решил, что расстановка 3−5−2 не так эффективна.

Гол Изидора

Изидор занял место не в паре с Кассьеррой, а на левом фланге — там, где француз чаще всего действовал в «Локомотиве». И уже на 8-й минуте новичок «Зенита» забил — убежал со своей бровки и отправил мяч в угол. Правда, гол вызвал споры, ведь Изидор открывался под передачу Мантуана на грани офсайда, но бригада арбитров его засчитала.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253667&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мощное начало должно было повлечь за собой продолжение гостевого давления, однако все вышло наоборот. Да, «Зенит» гораздо больше «Рубина» владел мячом, но казанцы после пропущенного мяча были острее. В первом тайме у команды Рахимова отлично работал высокий прессинг — вероятно, на тактику хозяев повлиял гол Заболотного, который в предыдущем туре «съел» Кержакова. Казанцы постоянно пытались накрывать соперников в чужой штрафной и периодически им это удавалось. Впрочем, и «Зенит» сделал выводы — первый гол пришел как раз после выноса Кержакова в попытке выйти из-под прессинга.

Три удара — три гола

У «Рубина» заметны были все атакующие игроки — Ранджелович много создавал, Даку пару раз неплохо бил, а Фамейе постоянно перемещался по всей линии фронта и тоже мог отличиться. Однако «Зенит» выстоял, хотя за 45 минут нанес ровно один удар по воротам — результативный.

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После перерыва стоило ожидать, что сине-бело-голубые прибавят: ни игра, ни счет не позволяли им чувствовать себя спокойно. И чемпион разошелся: уже на 55-й минуте Вендел ассистировал Кассьерре, который замкнул передачу бразильца в эффектном прыжке. Это седьмой гол колумбийца в чемпионате, он закрепился на вершине снайперской гонки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253670&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Не прошло и пяти минут, как счет стал разгромным. Вновь шикарно сыграл Вендел — бразилец в своем стиле протащил мяч через половину поля и отдал голевой пас Клаудиньо. На тот момент «Зенит» нанес лишь три удара по воротам — и все три оказались результативными!

Один балл до вершины

Для «Рубина» это был настоящий шок. Казанцы по первому тайму смотрелись точно не хуже противника и вполне могли сравнять счет. Но убойная пятиминутка в начале второй половины встречи убила и интригу, и их надежды. От такого психологического удара тяжело оправиться.

Казанцы пришли в себя только после 70-й минуты: они хотя бы вновь стали активно бить по воротам, и Вуячич в одном из моментов даже попал в штангу. В итоге по ударам «Рубин» превзошел «Зенит» в три раза, но толка в этом не было никакого.