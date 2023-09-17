Семак: можем включить в заявку ещё одного игрока, даже иностранца. Будем смотреть

«Александр Медведев имел в виду Изидора, когда говорил, что в “Зените” ждут сенсационный трансфер? Нет. Я думаю, Александр Иванович имел в виду Барбоскина, которого удалось подписать (улыбается).



Могут ли клуб пополнить футболисты, которые сейчас свободные агенты? Вероятность такая существует, у нас есть возможность включить в заявку ещё одного игрока, даже иностранца. Будем смотреть. Может получиться, может не получиться. Наверное, маловероятно», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.