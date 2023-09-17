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22:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Вот это Дзюба психанул! Разорвал свою футболку на куски из-за решения судьи

Артём включил режим Халка. А потом арбитр Фёдоров превратил историю в мем.

Локомотив
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Источник: Чемпионат.com

«Локомотив» ничего не смог сделать с обороной «Оренбурга» в первом тайме. Да, неплохо бил Пиняев, шанс имел Миранчук, но глобально гости ни в чём не уступали фаворитам. Это бесило и раздражало игроков. Возможно, они рассчитывали на лёгкие три очка, учитывая, что соперник находится в зоне стыков.

На 32-й минуте произошёл показательный эпизод. «Локо» перехватил мяч на своей половине поля и мог полететь в атаку. Соответственно, дёрнулся и Дзюба. Момент не попал в трансляцию, но, очевидно, защитник «Оренбурга» по максимуму пытался остановить нападающего, хватая его руками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий момент уже в кадре: Артём что-то объясняет судье. Видно, что его футболка надорвана. Видимо, Артур Фёдоров, который проводил только третий матч в качестве главного арбитра в РПЛ, дал реакцию, которая не удовлетворила страйкера. Тот пошёл к скамейке запасных и дорвал футболку на ходу. Со стороны игрок выглядел очень ожесточённым. И взбешённым от происходящего.

Но это ещё не всё. Через несколько минут после случившегося Дзюба уже был на поле и оказался на своей половине поля в борьбе с Пересом. И тут судья Фёдоров неожиданно на русском языке крикнул аргентинцу: «Не трогай его, у него второй майки нет!».

Вряд ли Перес что-то понял, но ещё раз наносить повреждения футболке Артёма не стал. Так что форвард закончил тайм с целой экипировкой. А болельщики получили, пожалуй, главный мем тура.

Локомотив
0:2
Первый тайм: 0:0
Оренбург
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