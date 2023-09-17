Источник: Бакаев близок к уходу из «Зенита» — завтра игрок покинет Санкт-Петербург

По информации источника, «Зенит» уже ведёт переговоры с клубами по аренде Бакаева. Отмечается, что точный клуб, с которым ведутся переговоры, неизвестен, но, предположительно, это команда из Катара, Израиля, Кувейта или ОАЭ, поскольку там всё ещё открыто трансферное окно. Также сообщается, что уже завтра, в понедельник, игрок покинет Санкт-Петербург и вылетит в расположение своей новой команды транзитом через Москву.