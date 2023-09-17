Главная сенсация тура РПЛ! «Локо» «прибили» за девять минут на его же поле

«Локомотив» перед встречей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (24 сентября) прервал серию из четырёх матчей без поражений.

В первых трёх матчах под руководством нового испанского тренера Давида Деограсии «Оренбург» выглядел очень солидно — сыграл вничью дома с ЦСКА (это была, пожалуй, худшая игра армейцев в чемпионате), а потом победил «Факел» в Кубке России и «Сочи» (первая победа в новом сезоне РПЛ). Вот и встречу с «Локомотивом» оренбуржцы начали очень резво, лучше соперника. Уже на третьей минуте стандарт гостей завершился тем, что оставленный без присмотра на линии вратарской Адамов пробил головой в перекладину. Железнодорожникам потребовалось время, чтобы проснуться и включиться на сто процентов.

Любопытное решение Деограсии — перевод центрального защитника Переса на позицию опорного полузащитника. Вероятно, это было решение под Дзюбу, чтобы лучше контролировать «отскакивающего» от центрбеков нападающего и его скидки. Артём действительно чувствовал себя некомфортно, попадая под опеку оренбуржцев. До перерыва Дзюба ни разу не коснулся мяча в штрафной «Оренбурга», если не считать попадания в офсайд. На исходе получаса Сиваков разорвал футболку на экс-капитане сборной России, и Артём гневно отреагировал на это. Предъявлял претензии судье в жёсткой форме, дорвал несчастную футболку. А арбитр Фёдоров — человек с юмором. Через несколько минут кричал Пересу, схватившему Дзюбу: «Не трогай его. У него второй майки нет!».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253672&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После медленного старта «Локо» прибавил в скорости и выдал хороший отрезок, когда быстро возвращал себе мяч на чужой половине поля и забирал подборы. Однако хозяева недолго владели преимуществом. Потом «Оренбург» снова находил пространство, выходя из обороны через пас. К перерыву гости превзошли хозяев по ударам (7:5) и попаданиям в створ (2:1). Команда Михаила Галактионова не создавала настоящих голевых моментов.

«Локомотив» умеет переламывать неудачно складывающиеся матчи, однако ход этой игры после перерыва не поменялся. «Оренбург», в свою очередь, не давал пространства железнодорожникам, чтобы они не смогли использовать свои сильные стороны — быстрые ответные атаки. А позиционные даже с Дзюбой на острие не получались. В дебюте второго тайма у команды Деограсии был хороший момент, когда гости вываливались три в три, но Марин принял плохое решение. Костариканский вингер пробил из-за штрафной, отправив мяч куда-то на верхние ряды трибун. Возможно, кого-то из болельщиков разбудил своим ударом.

Галактионов использовал четыре из пяти замен к 63-й минуте. Тренер поменял всю группу атаки, за исключением Дзюбы. Ушёл с поля в том числе и Пиняев: не лучший матч для вингера после возвращения из сборной России — пробил всего однажды и неточно, передач под удар не отдавал. На скамейке «Локомотива» уже не было Изидора, который в этом туре забил первый гол за «Зенит», но ждал своего шанса новичок из «Пари НН» Сулейманов. Его Галактионов бросил в бой за четверть часа до конца, придержав последнюю замену (спешить с ней не стоит — вчерашний пример «Сочи» убедил).

За счёт свежих игроков «Локомотив» нашёл энергию, чтобы прижать «Оренбург» к его воротам в концовке. Несколько опасных стандартов создали напряжение в штрафной Сысуева. А забили оренбуржцы! Они ответили атакой, в которой Гюрлюк и Башич решили эпизод. Наверное, не совсем правильно сыграл Куликов. Центрхав пошёл страховать Тикнизяна, оставшегося один в один с турецким вингером, и не заблокировал удар боснийца.

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А на 90+4-й минуте раскрывшийся «Локомотив» пропустил контратаку «имени Лукаса Веры», и Воробьёв красивым ударом забил второй.

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