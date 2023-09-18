«Потеря универсала». В России оценили главное качество Зайнутдинова

Источник: ПФК ЦСКА

Он отметил, что казахстанец был способен закрыть несколько позиций на поле.

«Уход Зайнутдинова тоже можно было предвидеть. На футболиста был спрос в Европе. Его отъезд читался. Не в Италию, так в Турцию. Потеря универсала, способного закрыть половину позиций на поле, всегда чувствительна для тренерского штаба», — написал комментатор.

Зайнутдинов покинул московский ЦСКА в августе. В составе российского клуба казахстанец выступал с 2020 года.