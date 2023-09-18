«Потеря универсала». В России оценили главное качество Зайнутдинова

Он отметил, что казахстанец был способен закрыть несколько позиций на поле.
«Уход Зайнутдинова тоже можно было предвидеть. На футболиста был спрос в Европе. Его отъезд читался. Не в Италию, так в Турцию. Потеря универсала, способного закрыть половину позиций на поле, всегда чувствительна для тренерского штаба», — написал комментатор.
Зайнутдинов покинул московский ЦСКА в августе. В составе российского клуба казахстанец выступал с 2020 года.
Сумма трансфера Зайнутдинова в «Бешикташ» составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока. Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.