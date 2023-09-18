Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Динамо Мх
Алания
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Ноттингем Форест
Бернли
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Жирона
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Родина
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
17.09
Локомотив
Оренбург
02
17.09
Рубин
Зенит
03
17.09
Урал
Факел
00
16.09
Балтика
Ростов
22
16.09
Спартак
Сочи
10
16.09
Ахмат
Краснодар
11
16.09
ЦСКА
Крылья Советов
22
15.09
Динамо
Пари Нижний Новгород
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Потеря универсала». В России оценили главное качество Зайнутдинова

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в своем телеграм-канале высказал мнение о трансфере полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из московского ЦСКА в турецкий «Бешикташ», сообщает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКА
БешикташПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ПФК ЦСКА

Он отметил, что казахстанец был способен закрыть несколько позиций на поле.

«Уход Зайнутдинова тоже можно было предвидеть. На футболиста был спрос в Европе. Его отъезд читался. Не в Италию, так в Турцию. Потеря универсала, способного закрыть половину позиций на поле, всегда чувствительна для тренерского штаба», — написал комментатор.

Зайнутдинов покинул московский ЦСКА в августе. В составе российского клуба казахстанец выступал с 2020 года.

Сумма трансфера Зайнутдинова в «Бешикташ» составила 4,5 миллиона евро. Также ЦСКА получит бонус в размере 500 тысяч евро плюс 15 процентов от будущей перепродажи игрока. Сам казахстанец подписал с турецким клубом четырехлетний контракт. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь