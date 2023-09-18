«Улыбка вернулась». Изидор — о своём дебюте за «Зенит»

Ранее футболист выступал за московский «Локомотив». За четыре игры нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги в составе железнодорожников 23-летний французский нападающий также отметился одним точным ударом. За всё время выступлений за московский клуб француз провёл 42 матча, забил 19 мячей и отдал семь результативных передач.