Осмысляем год Бакаева в «Зените». Может, уход из «Спартака» был ошибкой?

Многие ждали другого. Что после года бесконечных и в основном безуспешных выходов на замену в «Зените» Зелимхан Бакаев полноценно перезагрузит карьеру. То есть перейдёт в середняк РПЛ или поедет за рубеж, но в конкурентную лигу. Однако не дождались. Полузащитник выбрал весьма уникальный путь, который вызвал много вопросов. Игрока отправился в аренду в команду из Абу-Даби.

«Аль-Вахда» базируется в столице: жара, куча торговых центров и шикарная мечеть шейха Заида. У клуба три титула в XXI веке, плюс третье место в прошлом сезоне. И даже одна звезда. Год назад туда приехал заработать бразилец Аллан — тот самый, что выступал за «Наполи» и «Эвертон». Мало кто понял, зачем он сделал это в 31 год. Но, видимо, у «Аль-Вахды» нашлись серьёзные аргументы. В остальном Бакаев будет играть с гражданами ОАЭ и несколькими малознакомыми легионерами.

Осуждать выбор Бакаева (да и вообще чей-либо) мы не будем. Наверняка были причины поступить именно так. И они как раз таки очевидны. Вряд ли за Зелимханом стояла очередь из клубов РПЛ, учитывая его игру в последний год. Так ещё и «Зенит» не отпустил бы его к прямому конкуренту. Добавляем к этому высокую зарплату и желание агента Германа Ткаченко разведать рынок Востока — и получаем вполне себе логичный для середины сентября переход. Не исключаю, что у Зелимхана даже не было возможности уйти раньше. Ведь Семак, как известно, не очень любит расставаться с игроками. Но потом, вероятно, что-то изменилось. Так что выбор ОАЭ в такой конфигурации точно не худший вариант.

Хотя ведь всё так интересно закручивалось. Давайте ненадолго вернёмся в лето прошлого года. Бакаев после выигранного со «Спартаком» Кубка России уходит в «Зенит». Отбросим внутриклубные тёрки и посмотрим на это нейтрально: хороший игрок с российским паспортом идёт на повышение в клуб-чемпион. Скорее всего, в голове футболиста это выглядело примерно так. И на новом месте он обязательно должен был проявить себя. И что-то доказать: «Спартаку» — что его недооценили; болельщикам — что он не иуда; да и себе — что может играть на более высоком уровне. И быть наравне с лучшими.

Увы, раскрученная история быстро затихла. Малком выдал лучший сезон в карьере, приехал Густаво Мантуан, а Бакаев в основном смотрел футбол со скамейки. Слушал от тренера, что всем будет дан шанс и им надо пользоваться. Действительно, Зелимхан получал эти возможности, но дальше дело не заходило. И ведь к Семаку ноль претензий: он дал игроку 26 матчей в прошлом сезоне. Да, всего шесть выходов в основе, что тоже немало, чтобы показать себя. Однако у Бакаева за это время всего три гола и две передачи. Ничтожно мало не только на фоне Малкома, но даже и Мантуана. И почти всех игроков атаки «Зенита».

Вообще, это предсказывали почти все. Очевидно, при такой мощной конкуренции шансов у россиянина было мало. Один из немногих, кто искренне верил в Бакаева — его агент Герман Ткаченко. Вот что он говорил в «Коммент. Шоу» через несколько месяцев после перехода клиента в «Зенит».

«Уверен, Бакаев будет и лучшим игроком месяца несколько раз на протяжении контракта, и отвоюет место в основе. Просто сегодня он пришёл в команду-чемпион, команду более высокого уровня. Потенциал мне его известен — он в состоянии быть игроком основы. И он будет». Герман Ткаченко агент Зелимхана Бакаева

Может, конечно, ещё и будет. Ведь аренда рассчитана до конца сезона и не включает право выкупа. Но даже после ухода Малкома россиянин не зарекомендовал себя как игрок основы. И опять же — парень получал шансы, но всё без толку. В итоге Семак даже перешёл на схему с пятью защитниками. Стало понятно, что Зелимхану в ней места нет.

Полагаю, Бакаев мог остаться в Санкт-Петербурге. Получать приличные деньги за редкие появления на поле. Не согласился, включил принципиальность и поехал играть в футбол. В этом плане — красавчик. Другой момент, что футбол в ОАЭ вряд ли позволит ему хоть в чём-то прибавить. Пока это похоже на годовую заморозку карьеры.