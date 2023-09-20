Легенда «Спартака» высказался об отъезде футболистов из России

Легенда «Спартака» заявил, что не осуждает игроков, в частности Руслана Нигматуллина, уехавшего в США. «У него состоявшиеся дети в Майами, чему я рад. Там Руслан со своей семьей — это важно. У Руслана свои задачи и идеи», — посчитал он. При этом сам Титов подчеркнул, что никогда бы не уехал из России.