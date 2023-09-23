«Спартак» — «Динамо»: прогнозы и ставки

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Чья оборона хуже

Старейшее московское дерби, может быть, когда-то и выходило скучным, но точно не на нынешнем этапе развития «Спартака» и «Динамо». Например, за последние 10 лет счет 0:0 в их очных встречах был лишь раз — в 2019 году. Сразу вспоминаются сумасшедшие 3:3 в конце прошлого сезона, да и недавний кубковый матч удивил сценарием: в момент, когда только ленивый не критиковал Гильермо Абаскаля, «Спартак» взял и повел 4:0 к 25-й минуте. Правда, матчи в Пути РПЛ Кубка России — совершенно отдельная история, которую лучше не учитывать в прогнозах, чтобы не промахнуться.

У «Спартака» с учетом Кубка две победы подряд, но ни с «Сочи», ни с «Нижним Новгородом» игра красно-белых не была близка к идеалу, и все вопросы начала сезона остаются. Остаются они и к «Динамо» Марцела Лички, которое тоже не может похвастать стабильностью, хотя нельзя не отметить, что у бело-голубых после 8 туров лишь одно поражение в чемпионате — от «Краснодара» на самом старте.

Сентябрьские «Динамо» и «Спартак» во многом похожи: обе команды создают много голевых моментов, но страдают из-за плохой реализации. Обе, увлекаясь атакой, нередко допускают провалы в обороне и многовато пропускают для претендентов на высокие места. И Абаскаль, и Личка по-прежнему в поиске оптимальных сочетаний центральных защитников и постоянно тасуют состав.

На что ставить

По мнению букмекеров, «Спартак» — фаворит матча, но с не самым очевидным преимуществом (БК Olimpbet на победу красно-белых предлагает коэффициент 2.1, а на викторию бело-голубых — 3.27). Прежде всего, это объясняется тем, что «Спартак» в целом успешно противостоит «Динамо» на своем стадионе. Недавний кубковый разгром тоже был оформлен на «Открытие-Банк Арене». В остальном преимущество «Спартака» вызывает сомнения, хотя важно отметить, что в отличие от «Динамо» Лички, которое со старта показывает качельную игру, одержало лишь одну сухую победу над «Балтикой» (2:0) и регулярно упускает очки в концовках, у «Спартака» есть победы и на классе, иногда даже с игрой на удержание счета — у соперника с этим огромные проблемы.

Тем не менее, посоветуем воздержаться от ставки на исход, даже двойные шансы не дают полной уверенности, в конце концов, это дерби, здесь все может быть. Многие выбирают на этот матч логичную с учетом статистики сезона и очных противостояний ставку «обе забьют — да» и тотал больше 2.5, но коэффициент на нее не очень радует: 1.59 — это маловато.

С учетом оборонительных проблем «Динамо» и мощной атакующей игры «Спартака» на своем стадионе разумной выглядит ставка на тотал голов «Спартака» больше 1.5 за 1.71, либо, предсказывая классическое активное начало от хозяев тушинской арены, гол «Спартака» в первом тайме за 1.69. Но предостережем, что из семи домашних матчей красно-белых в нынешнем сезоне она не сработала в трех — с «Зенитом», «Ахматом» и в игре предыдущего тура против «Сочи».

Наконец, самый амбициозный вариант с учетом того, что мы сказали о сочетаниях защитниках и оборонительных проблемах обоих соперников, предсказать сверхрезультативный матч: и «Спартак», и «Динамо», как мы уже видели, в состоянии забивать друг другу по два-три мяча, поэтому даже тотал больше 3.5 не выглядит недостижимым, а коэффициент уже значительно интереснее — 2.23.

Игорь Борунов