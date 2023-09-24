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11:23 (мск)

«Зенит» — «Локомотив»: прогнозы и ставки

«Локомотив» едет на стадион, где проиграл последние три матча с общим счетом 14:2.

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

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«Зенит» ждет в гости любимого соперника из Москвы

Когда-то «Зениту» тяжело давались встречи с «Локомотивом», даже в Петербурге, но времена изменились, и теперь это самый удобный столичный соперник для сине-бело-голубых. С последнего поражения прошло четыре года, а на своем стадионе «Зенит» уступал железнодорожникам аж шесть лет назад. В последних 10 очных встречах у «Зенита» одно поражение, три ничьи и 6 побед, три из них с крупным счетом. 6:1, 3:1, 5:0 — это последние три встречи на «Газпром-Арене».

Пока «Зенит» учился играть без Малкома и ждал возвращения из Бразилии Вендела, команда Сергея Семака притормозила, но к осени вернулась к привычным результатам и игре и снова метит в лидеры. В это время с «Локомотивом» происходит что-то непонятное. Лидер весны по набранным очкам снова потерял мощность, и у этого поезда явно какая-то неисправность, ведь без радикальных изменений в составе «Локо» вернулся к показателям при немецком руководстве. И если в Кубке дела у команды Михаила Галактионова идут еще неплохо, в чемпионате она уже на 8-м месте, и только победа над «Факелом» во 2-м туре была уверенной — во всех остальных матчах, даже выигранных, «Локомотив» смотрелся не очень.

Особая интрига матча — бывшие. Интересно, что выдаст против «Зенита» Артем Дзюба, который ни раз уже наказывал, пожалуй, главную команду в своей пестрой карьере, и как проявит себя только что при запутанных обстоятельствах покинувший «Локомотив» Вильсон Изидор.

Источник: ФК "Зенит"

На что ставить

«Зенит» — «Локомотив»

Понятно, что по всем раскладам «Зенит» — большой фаворит этого матча, поэтому просто победа хозяев оценивается очень низко (1.48). Чтобы сделать примерно ту же ставку, но с более привлекательным коэффициентом, есть смысл взять победу «Зенита» с форой (-1), то есть выигрышем при успехе фаворита с разницей от двух мячей и возвратом суммы в случае минимальной победы. БК Olimpbet предлагает такой расклад за 1.75. Скромный, но спокойный вариант.

«Зенит» в этом сезоне забивает не менее двух голов в каждом домашнем матче, а большие проблемы «Локомотива» в защите не позволяют усомниться в том, что ниже этой планки чемпионы сегодня не опустятся. Но снова в двух голах «Зенита» ни у кого нет сомнений, и коэффициент не интригует (1.48), поэтому, глядя на неутомимость Вендела, проснувшееся голевое чутье лучшего бомбардира нынешнего чемпионата Кассьерры и несомненную мотивацию Изидора, стоит повысить риски до как минимум трех голов в ворота бедняги Ильи Лантратова, который единственный в «Локо» выступает за свою новую команду безупречно: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 за 2.35.

Как проявит себя в атаке «Локомотив», сказать сложно, хотя несомненный голевой потенциал у коллектива с Дзюбой, Пиняевым, Антоном Миранчуком и Глушенковым есть. Мы видели проблемы «Локо» с реализацией, а «Зенит», кажется, определился прежде всего с оптимальными схемами игры в обороне после прихода Марио Фернандеса, к тому же на своем поле в официальных матчах не пропускал пока вообще ни от кого кроме «Динамо» в самой неудачной для себя игре (2:3). Поэтому не стоит гадать, забьют ли сегодня обе команды или только одна, а вот победа «Зенита» с тоталом больше 2.5 за 1.91 смотрится максимально привлекательным вариантом.

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 за 1.91

Игорь Борунов

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