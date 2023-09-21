Черчесов обратился к Дзюбе по поводу медийной активности нападающего

«Артем Дзюба перезапустил карьеру благодаря ЧМ‑2018? Он, благодаря себе, перезапустил карьеру, потому что если бы он играл не так, как год до ЧМ, я бы ничего не смог сделать. А он своей игрой доказал. И после доказывал состоятельность свою. И сейчас видим в “Локомотиве”, что такое Артем Дзюба, когда он есть на поле и когда его нет. Так и в сборной. Так бывает! Сборная зависела от него. Наверное, “Майами” сейчас зависит от Месси. Нет такого, чтобы какой‑то клуб или сборная не зависели от игроков. Так не бывает!



А сейчас контакт у нас простой: день рождения, забитые три мяча кому‑то, что‑то ещё. Поздравляю его. Понятно, что мы не каждый день переговариваем. А так я рад, что он опять в тренде, что он забивает, рад, что он приносит пользу. Что касается нефутбола, это мы не обсуждаем.



Разрешил бы я такую медийной активность игроку своей команды? Нет! Я бы сказал: “Концентрируйся на своей работе! Чтобы это тебя не отвлекало! Закончишь — и будешь!” Мы же не против, чтобы футболист вёл какую‑то свою страничку, ещё что‑то. А это — уже другая работа, можно сказать. Я не думаю, что это приносит пользу. Причём мы в этом плане не старомодны. Видите, у меня два айфончика. Тоже заглядываю. Мы в нормальном мире живём. Другое дело, что футболист всё равно должен концентрироваться, особенно такого уровня, когда ты медийный, когда тебя и так из‑за футбола не отпускают, да ещё ты сам к этому прибавляешь что‑то. В любом случае это тебя отвлекает.



Если нас Артем слышит — дай Бог буду тебя тренировать, этим ты заниматься не будешь! Всё!», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».