Реваншистские построения: главные матчи девятого тура РПЛ

В грядущие выходные состоится очередной тур чемпионата России по футболу. Анонсируем самые интересные матчи, среди которых выделяется московское дерби «Спартак» — «Динамо». В последних встречах между этими командами забивается много голов, так что болельщики вновь вправе ждать интересного сюжета. Еще одна игра с приставкой «супер» пройдет в Санкт-Петербурге, где набравший ход «Зенит» примет забуксовавший «Локомотив».

«Спартак» — «Динамо»

Красно-белые после яркого старта сезона заметно притормозили. Последние победы (над «Пари НН» в Кубке и «Сочи» в РПЛ) были добыты с большим трудом — при голах, забитых в концовках. В последних семи встречах у «Спартака» вообще всего три победы. Помимо «Сочи» и «Пари НН», команда Абаскаля обыграла как раз «Динамо» (4:1 в Кубке России). Этот матч, конечно, добавит интриги предстоящему дерби.

Результаты последних игр «Динамо» тоже оставляют желать лучшего. Кроме упомянутого выше разгрома от красно-белых в Кубке, динамовцы потеряли очки в Казани (2:2), сыграли вничью дома с «Пари НН» (1:1) и уступили по пенальти «Краснодару» в Кубке России. Так что команды находятся примерно в равном состоянии. В турнирной таблице «Спартак» и «Динамо» разделяют всего два балла: бело-голубые расположились на четвертом месте (15 очков), а красно-белые — на шестом (13 очков).

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 9, 23.09.2023, 19:00 Спартак - Динамо -

— В этом матче возможно всё, — согласен с «Известиями» чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Масалитин. — Две непредсказуемые команды, особенно «Спартак». Они могут показать хорошую игру, как с «Динамо» в Кубке, так и проиграть или сыграть вничью с аутсайдерами или с командами из середины таблицы. Если Абаскаль всё экспериментирует, никак не может найти основной состав, то Личка определился с составом и стилем. Пока обе команды «колбасит». «Динамо» также может сыграть очень хорошо, а потом провалить какой-то отрезок. Команды подходят к этой игре в равных условиях.

«Спартаку» в матче с «Динамо» точно не поможет Павел Мелёшин — он подвернул голеностоп в игре с «Пари НН» и пропустит несколько недель. Зато вернулся в общую группу Роман Зобнин, но решение о его участии в матче будет принято позже. «Динамо» не может рассчитывать на новичка из Сербии Майсторовича, который порвал «кресты» в самом начале сезона. Было бы интересно посмотреть в дерби на другого новичка бело-голубых — Бителло. Бразилец уже успел забить за «Динамо» в Кубке, а Марцел Личка считает, что он может стать для РПЛ «новым Малкомом».

— Как и всегда к любому сопернику, мы подойдём к дерби с «Динамо» с полной решимостью и ответственностью, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник «Спартака» Павел Маслов. — Дерби есть дерби — будем настроены максимально. Изменилось ли «Динамо» при Личке? Смотря со стороны, думаю, что да. А как это смотрится, когда находишься на поле в матче с ними, не знаю. В любом случае, от этого не зависит ход такого дерби. В подобных противостояниях всегда есть доля случая. Важно понимать, что, как бы не выступала команда, на «Спартак», на дерби она настраивается по-особенному. Как и мы на неё. Независимо от текущего состояния соперников. У многих команд бывают плохие серии, но на дерби они выходят с двойной мотивацией.

«Зенит» — «Локомотив»

На неделе «Зенит» скатал футбольный триллер с «Ахматом» в Кубке России: петербуржцы уступали в счете 0:2, после этого смогли выйти вперед, но в конце матча Ильин сделал счет 3:3. «Зенит» в итоге выиграл по пенальти, но потратил много сил. К счастью для Семака, команда играла смешанным составом — почти все ведущие игроки вышли на поле уже по ходу встречи. В матче «Урала» и «Локомотива» дело тоже дошло до пенальти, но железнодорожники там, в отличие от сине-бело-голубых, уступили (2:4).

«Зенит», безусловно, считается явным фаворитом в предстоящей игре. У петербуржцев есть отличная возможность выйти на первое место, если вдруг очки в своем матче потеряет «Краснодар». «Локомотиву» будет непросто, ведь статистика очных встреч также на стороне «Зенита»: в последних десяти играх «Локомотив» выиграл лишь однажды (в сентябре 2019 года), еще три раза команды сыграли вничью.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 9, 24.09.2023, 16:30 Зенит - Локомотив -

Отдельная интрига в матче «Зенита» и «Локомотива» касается Артема Дзюбы. Эта встреча станет для него второй против действующего чемпиона после ухода из петербургского клуба.

— Еще перед началом чемпионата говорили, что «Локомотив» включится в борьбу за первое место, — продолжил Валерий Масалитин. — Но уже самое начало чемпионата показало, что они слишком зависимы от Дзюбы. Как только его не было на поле, команду начало лихорадить. Сейчас Артем только набирает форму, поэтому не может приносить столько пользы, как прошедшей весной. Еще у них есть проблемы в защите, но очень хочется надеяться, что «Локо» даст бой. Все-таки подбор игроков у них приличный. А Семак, естественно, всё перестроил. Невнятный старт и возвращение Вендела всё поменяли. Бразилец приехал и показывает, что он игрок хорошего уровня, с лидерским качествами. На его фоне уже хорошо смотрится Клаудиньо. Кассьерра и Сергеев нашли себя в этой схеме. Сейчас еще появился Изидор. У Семака сейчас очень хороший выбор как в плане игроков, так и в плане схемы.

Что касается потерь, то железнодорожникам не поможет только Станислав Магкеев, который восстанавливается после очередной травмы колена. У «Зенита» тоже только одна потеря — Андрей Мостовой вернется в строй ближе к октябрю.

«Краснодар» — «Урал»

Не самая яркая вывеска на первый взгляд, но турнирное положение «Краснодара» и «Урала» обязывает рассказать об их очной встрече. «Быки» идут пока что без поражений в РПЛ (пять побед и три ничьи) и занимают первое место в таблице с 18 очками. Неподалеку и «Урал», у которого 14 очков. Екатеринбуржцы сейчас находятся выше, чем «Спартак», ЦСКА и «Локомотив»!

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 9, 24.09.2023, 19:00 Краснодар - Урал -

Правда, в последних матчах «Урал» играет неудачно: три поражения (от «Зенита», «Рубина» и «Ахмата») и две ничьи (с «Факелом» в РПЛ и «Локомотивом» в Кубке в основное время). У «Краснодара» результаты намного лучше, еще и «Зенит» подпирает в турнирной таблице. Кроме того, «быки» — максимально неудачный соперник для «Урала». Екатеринбуржцы одержали лишь одну победу в последних десяти матчах, уступив при этом семь раз. Учитывая всё это, можно смело сказать, что «Краснодар» — фаворит в матче с «Уралом».

— У «Краснодара» очень хороший старт, — подчеркнул Валерий Масалитин. — Они нашли свою схему, под нее были точечно приобретены игроки. Пока такая схема работает и приносит им результат. Хорошая работа тренерского штаба, и игрокам нравится такой футбол. «Урал» очень хорошо стартовал, был одним из лидеров в первых турах. Но мы помним прошлогодний приход Гончаренко, когда они выдали 15 или 16 игр без поражений, но потом опять спасались от переходных игр. В последнем или предпоследнем туре они смогли решить свою задачу. Как они были середняками, так они и остаются ими. Могут хорошо сыграть, а могут плохо. Думаю, что фаворит здесь, конечно, «Краснодар».

«Быки» не могут рассчитывать на Кайо, который в конце августа получил травму плеча. По некоторым данным, бразилец выбыл до конца года. У «Урала» травмированы Газинский и Влут. Все остальные игроки «Краснодара» и «Урала» в строю.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 9, 24.09.2023, 19:00 Ростов - ЦСКА -

«Ростов» — ЦСКА

В середине недели обе команды выиграли в серии пенальти свои матчи Кубка России. «Ростов» взял верх в гостях над казанским «Рубином» (1:1, по пенальти 4:2) и лидирует в группе. В этом турнире дела у подопечных Валерия Карпина идут гораздо лучше, чем в чемпионате, где они в первых восьми турах одержали всего две победы, а в четырёх последних матчах набрали всего одно очко. И теперь идут на 12-м месте с риском очутиться в зоне переходных матчей и даже зоне прямого вылета.

ЦСКА сумел уйти от поражения в кубковой домашней игре с «Сочи» (1:1) и выиграл серию пенальти (4:2). Аналогичный успех был у армейцев в конце августа в выездной встрече с тем же соперником (0:0 в основное время, по пенальти 5:4). С 13 августа подопечные Владимира Федотова не могут выиграть в основное время. В чемпионате России это привело к четырём подряд играм без побед — одно поражение и три ничьи. Из-за этого красно-синие находятся на седьмом месте — в шести очках от первого.

— Сложная была игра с «Сочи» — мы пропустили гол из-за своей ошибки, — сказал «Известиям» защитник ЦСКА Милан Гайич. — Потом, как и в прошлом матче чемпионата против «Крыльев» (2:2), забрали мяч, стали создавать моменты у чужих ворот, но только один гол забили. И только в серии пенальти победили. Почему в последний месяц не можем выиграть в основное время? Надо чуть добавить в последней части поля, улучшить реализацию моментов, тогда и очков будет гораздо больше. Надеюсь, нам помогут наши новички — Виктор Давила и Келвен. Они хорошие футболисты, но им нужно время, чтобы адаптироваться к нашей команде. Думаю, всё получится и всё будет хорошо. Просто нужно немного времени ЦСКА. Надеюсь, уже в ближайшем матче с «Ростовом» порадуем болельщиков победой.

В девятом туре также «Крылья Советов» примут «Сочи», «Ахмат» отправится в Калининград к местной «Балтике», «Пари НН» сыграет в Нижнем Новгороде с «Оренбургом», а в Воронеж на встречу с «Факелом» пожалует «Рубин».