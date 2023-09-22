«Нельзя играть только в атаку — это плохо даже для “Ман Сити”». Ивич — о философии «Краснодара» и Галицком

«Краснодар» в этом сезоне всех удивил — уверенно идет на первом месте в РПЛ. О прогрессе «быков» мы поговорили с главным тренером команды.

Трансферы, интерес из Европы, обойма

— Довольны ли вы летней трансферной кампанией «Краснодара»?

— Я проинформировал руководство о необходимом усилении еще в конце предыдущего сезона. Мы обсуждали тогда четыре позиции. Две из них — центральный и левый защитники — мы закрыли. Был вариант перед закрытием окна подписать еще одного футболиста, но не получилось. Я не тот тренер, который хочет взять игрока просто для галочки. Я хочу видеть в команде футболиста с определенными качествами, которые будут нам полезны. Если же конкретного игрока взять не удается, лучше вообще никого не подписывать и отложить этот вопрос.

— Можете назвать эту позицию?

— Нет. Это информация, которая должна остаться внутри клуба.

— Что насчет трансферов на выход? Их не случилось, но было много слухов о предложениях по Кордобе, Сперцяну, Черникову…

— Я как тренер очень счастлив, что игроки за последние несколько месяцев нашей совместной работы выросли в цене. И речь не только о Сперцяне или Кордобе. Возьмите других ребят и сравните их стоимость в январе и сегодня. Для меня это важно, потому что это означает, что мы двигаемся в правильном направлении.

Что касается предложений по игрокам, я слышал, что они приходили. Но в «Краснодаре» подобные решения принимает руководство. У нас качественные футболисты, которые могут играть за границей, и по ним поступают предложения. Не знаю, что произойдет в январе, но до конца года мы сохранили всех ребят. Однако, повторюсь, для меня как для тренера очень приятно слышать, что, к примеру, у «Аякса» есть интерес к Сперцяну или что многие клубы проявляли интерес к Кордобе, а Черникова хотят сильные клубы Италии… А еще Кривцов, Волков, Сафонов… Эти предложения пришли сейчас, когда я работаю с командой, значит, наш тренерский штаб на правильном пути. Но, разумеется, заслуга тут не только нашего штаба, а всех, кто работал с ребятами начиная с академии «Краснодара». А так же их самих — ведь это они постоянно трудятся на тренировках и прогрессируют.

— Вы сказали про интерес к Черникову из Италии, СМИ сообщали про предложение «Лиона». Так что было на самом деле?

— Если честно, я не вдаюсь в детали работы руководства клуба. Слышал, что было предложение по Черникову, но клуб его отклонил. Насколько большие деньги за него предлагали и кто это был — не мое дело. Меня только проинформировали, что были контакты, был разговор, который клуб не захотел продолжать. И Черников остается с нами.

— Сложно представить, чтобы российский игрок мог уехать в Европу. Есть пример Захаряна, но это единственный подобный трансфер за последние три года. Верите, что зимой или следующим летом футболисты «Краснодара» могут перейти в европейские клубы?

— Если мы говорим о качестве игроков, то они заслуживают того, чтобы там играть, и подходят европейским клубам. Другой вопрос, отпустит ли их «Краснодар». Это вопрос к руководству. Но ребята должны быть готовы — должны усердно работать, чтобы быть в хорошей форме. Это только плюс для команды и для них.

— Сколько вам нужно футболистов в обойме для хорошей конкуренции внутри команды?

— В идеале по два футболиста на каждую позицию. То есть 20 полевых игроков, может, 21. И три вратаря. Всего 24−25 человек. Это оптимальное количество футболистов, чтобы играть через два дня на третий. Это непростой ритм, плюс паузы на сборные. Кому-то ведь нужно восстановиться после матчей.

Философия, старт сезона, признание в РПЛ

— Вас признали лучшим тренером РПЛ в июле — августе. Что это значит для вас?

— Каждому тренеру приятно быть и номинированным, и особенно выбранным лучшим за какой-то период работы. Когда ты сфокусирован на своем деле, когда отдаешь много времени, чтобы каждый день делать все на максимуме: с футболистами, с тренерским штабом, с персоналом, с окружением… Это очень приятно. Но это заслуга в первую очередь игроков. Без них тренеру невозможно добиться успеха. Я очень благодарен за их старания, за все, что они делали и делают с первого дня моей работы в «Краснодаре». Также это заслуга тех, кто работал в клубе до прихода нашего штаба: медицинского персонала, технического персонала. Это командная работа, достижение принадлежит всем этим людям.

— Какой из матчей вы назвали бы сложнейшим?

— Каждая из игр была сложной. РПЛ — очень жесткая лига. Набрать три очка непросто, играешь ты с «Факелом», «Спартаком», «Локо» или «Пари НН». У всех команд есть цель, есть хорошие игроки и тренеры. Для того чтобы сегодня выиграть в РПЛ, нужно усердно работать, быть сконцентрированным, быть внимательным к сопернику, чтобы на протяжении 95, а иногда и 100 минут добиваться положительного результата. Но те матчи уже в прошлом. Мы должны быть сфокусированы на следующих. В футболе все очень быстро меняется. Для того чтобы быть на том месте, где мы сейчас, и удержать его, нужно очень много работать, нужна концентрация и упорный труд на тренировках каждый день.

— «Краснодар» выдал лучший старт в истории. Вы ожидали такого от команды?

— Отсылка к истории — это приятный момент, чтобы написать в СМИ. И мы тоже удовлетворены проделанной работой, но я часто говорил и говорю ребятам: все, что сделано, уже в прошлом. Нельзя останавливаться, впереди уже новый соперник. Каждая команда будет прилагать сверхусилия, чтобы победить того, кто занимает первое место. Это часть спорта. И раз мы сейчас лидеры, то должны быть находчивыми, должны работать еще усерднее, чтобы добиться поставленной цели в каждой встрече. Цель, естественно, выиграть.

— Я помню ваш первый матч у руля «Краснодара» на сборе в ОАЭ. С тех пор прогресс команды очевиден. В чем ваша философия?

— Двигаться от игры к игре, шаг за шагом, и прогрессировать. Эта часть моей философии, потому что вы не можете продумать все надолго вперед. Просто работать день за днем — это моя футбольная философия. Как я сказал ранее, в футболе все меняется очень быстро. Не стоит загадывать на месяц или даже десять дней вперед. Нужно быть сконцентрированным на том, что произошло сегодня. Моя философия — быть сфокусированным на следующей тренировке, чтобы на следующий день быть уверенным, что именно хотят мои игроки, что желают почерпнуть, каким образом ждут, чтобы я с ними работал.

Я из тех тренеров, кто хочет дать футболистам самую важную информацию о тактике, технике, командной игре. С другой стороны, я хочу дать им свободу во время матча, чтобы они самостоятельно принимали решения и думали на протяжении всех 95 минут встречи. Мы работаем с ними, готовим, но решения в самых непростых моментах принимают футболисты на поле. Когда ты в игре, ты тратишь энергию, много бегаешь, пульс — под 200, нужно использовать свой разум, чтобы найти правильное решение в определенный момент. Мы уделяем этому особое внимание и стараемся объяснить, что в тяжелых ситуациях можно потерять рассудок. Нельзя этого допускать! Нужно быть полностью сфокусированным на игре, думать, чтобы сделать максимум для результата.

— Было ли для вас сложно объяснить свою философию игрокам? И было ли им сложно ее принять?

— Это наша работа. Я стараюсь не усложнять. Не хочу проводить с ними время, тратя его впустую. Я хочу проводить его качественно. Когда мы встречаемся с ребятами, когда готовимся к играм, мы стараемся преподнести им самую важную информацию. Потому что наша цель — прогрессировать с каждым днем. Не все может идти по плану во время игры, но это футбол. Для того чтобы быть успешным, нужно учиться каждый день.

— А что насчет персональных бесед с игроками?

— Проводим их очень часто: в моем кабинете, на поле, на тренировке, в перерыве матча, перед игрой, в раздевалке… Это очень важно. Недостаточно просто дать много информации, поскольку если перенасытить ею футболиста, его мысли во время матча могут быть запутанны. Нужно понимать психологию игрока, знать, что он может удержать в голове, и направить его именно в том направлении, которого будет ожидать команда. И все ребята друг от друга отличаются. Не получится говорить со всеми одинаково. С некоторыми нужно общаться пожестче, с другими — помягче. Психология — очень важный аспект. Нужно понять характер игрока настолько быстро, насколько это возможно.

— С каким футболистом вы беседовали дольше всего?

— Хм, ну, если нужно все-таки кого-то выбрать, отмечу, что много раз разговаривал с Сергеем Волковым. У него большой потенциал, он качественный игрок, но его мысли направлены только вперед, в атаку… А он защитник. Нужно найти баланс, о чем я с ним регулярно и говорю. Волков действительно может многое привнести в атакующие действия нашей команды, но он правый защитник. Мы не можем забывать его основную позицию. Но это лишь как пример, потому что со многими мы подолгу ведем беседы и обсуждаем те или иные действия на поле.

Галицкий, прагматизм, путь к титулам

— Согласны, что под вашим руководством «Краснодар» стал показывать более прагматичный футбол? Обсуждали ли вы это с Сергеем Галицким?

— Конечно, я это обсуждал с ним еще перед приходом в «Краснодар». На стадии переговоров мне объяснили философию клуба. Мы знали, что у «Краснодара» очень хорошая молодежная команда и отличная академия. Многие футболисты, что сейчас находятся в первой команде, являются выпускниками клубной академии. Я знаю, что для «Краснодара» свойственен атакующий футбол, по большей части это схема 4−3−3. Я смотрел несколько матчей команды до переезда, чтобы подготовиться. Разумеется, мы должны были продолжать следовать философии клуба, но при этом должны и выигрывать! Ты не выходишь, чтобы проиграть. Это то, что мы пытаемся изменить с первого дня нахождения в клубе. В любой момент матча мы должны понимать, чего хотим в атаке, в обороне, в розыгрышах.

Более прагматичный футбол? Думаю, журналисты и болельщики знают лучше, потому что это они следят за клубом все последние годы. Моя же работа — продолжать придерживаться философии клуба, о которой мне было сказано. И я принял это еще до того, как отправил руководству подписанный контракт. Но моя работа также заключается в том, чтобы игроки прогрессировали, чтобы росли в цене, в мастерстве, в качестве. И конечно, нужны результаты — нужно выигрывать матчи. Если вы будете просто играть в привлекательный футбол, вы не выживете ни как тренер, ни как игрок.

Профессиональный футбол — это не то же самое, что играть за молодежку. Я начинал с юношеского футбола в академии ПАОК в 2013—2014 годах. Нашей целью было подготовить ребят для первой команды: научить их играть, быть частью команды, привить им менталитет победителей. Результат тогда не был слишком важен. Но не думать о результате в первой команде неправильно! Это неправильно для моей философии. Ты должен думать о результате, об игре и о том, как победить. Представьте себе состояние футболиста, который выиграл матч, и того, кто проиграл… Это небо и земля! Спросите у любого игрока — он места себе не находит после поражения, просто сходит с ума. И это нормально. Результат очень важен.

— Кажется, что «Краснодар» начал меньше контролировать мяч и играть больше длинными передачами. Действительно ли это так? И будет ли команда двигаться в этом направлении?

— Зависит от того, чего мы хотим. Можно просто владеть мячом и иметь подавляющее территориальное преимущество — пожалуйста. Но в чем будет выгода от простого владения мячом? В чем цель? Команда может владеть мячом 70% времени и проиграть 0:3… У нас было преимущество во владении в финале Кубка России против ЦСКА. Соперник же играл за линией мяча и бился за каждый мяч, это их философия. Итог — мы проиграли, пусть и по пенальти. Нужен баланс. Конечно, «Краснодар» — это команда, которая хочет играть с мячом, но нельзя забывать и о сопернике. То, как ты будешь играть, зависит от того, против кого ты выходишь.

— Уверен, все в команде и клубе довольны результатами, в том числе Сергей Галицкий. Но нравится ли ему, как играет команда?

— Нужно спросить у него.

— Вы не спрашивали?

— Мы часто общаемся с Галицким после матчей, но мне как тренеру будет неправильно рассказывать, доволен ли владелец клуба нашей игрой. Это должно оставаться между нами. Если он сам об этом скажет, то нет проблем… Галицкий в любой момент может высказывать мнение по поводу игры «Краснодара», которым он владеет. Он создал этот клуб, он его развивает, он за все платит. И я уважаю то, как он видит футбол и чего он хочет. Мы здесь для того, чтобы работать на благо «Краснодара».

Если я нужен, то я доступен 24 часа 7 дней в неделю и готов объяснить ему все, что он попросит. Готов дать ответы на все вопросы. Это моя работа, за которую я получаю зарплату. Нравится ли ему то, как мы играем? Думаю, когда его футболисты вырастают в цене на 20 процентов за полгода, владелец клуба может быть удовлетворен. У нас есть игрок, который три месяца назад стоил три миллиона евро, а сейчас он стоит пять-шесть.

— Задаю столько вопросов о стиле игры, поскольку раньше бытовало мнение, что «Краснодар» никогда ничего не выиграет со своей приверженностью к атаке и красивому футболу — команда постоянно пропускала в контратаках. В последнем матче со «Спартаком» я увидел «Краснодар», способный брать титулы.

— Вы уже сейчас говорите о титулах, но мне это не нравится. Наша цель — быть готовыми к каждой игре, идти от матча к матчу, набирая в каждом по три очка. Где мы в итоге будем — увидим. Вы сами сказали, как «Краснодар» играл раньше: пропускал много в контратаках, после розыгрышей, стандартов. И мы обратили на это внимание, когда пришли в клуб. Работаем над этими вещами. В прагматичном профессиональном футболе нужно уделять внимание всем аспектам: атаке, защите, переходам, передачам.

Нельзя просто играть в атаку, это плохо даже для «Манчестер Сити». Это команда с наибольшим процентом владения мячом, но… Вы видите, что они контролируют мяч, но не видите, что скрыто за владением: как их футболисты защищаются, перестраиваются, какие именно игроки собраны в команде. Если вы возьмете из «Сити» центрального защитника и засунете его в другую команду, он будет способен выступать на позиции «десятки». Это говорит о качестве футболистов у Гвардиолы.

Нужно быть реалистами и понимать уровень и возможности своих игроков. Нельзя требовать от Кайо быть нападающим, а от Кордобы — центральным защитником. Команда складывается из множества деталей, и часто именно детали делают разницу на поле. Это то, над чем работают и другие тренеры. Иногда они более успешны, чем я, иногда наоборот. Часто именно индивидуальные характеристики игроков меняют команду, делают ее совершенно другой… И это определяет, кто выиграет, а кто проиграет.

Джон Кордоба | Источник: Спорт-Экспресс

Расцвет Кордобы, важность Сперцяна

— После вашего прихода в клуб Джон Кордоба показывает, наверное, свой лучший футбол в карьере. Что вы с ним сделали?

— Кордоба очень чувствительный парень. Нужно понимать, какой у него склад ума. Но я скажу одну вещь, в которой на сто процентов уверен. Дело в том, что Джон часто вступает в единоборства. И из, условно, десяти единоборств семь или восемь заканчиваются фолом против него, а судья дает свисток в нашу пользу только в двух, максимум трех случаях. Я много раз наблюдал за тем, как борются против Кордобы и нападающие соперника борются с нашими защитниками. Против нас порой свистят в эпизодах, где вообще нет контактной борьбы…

Я могу понять единоборства в футболе. А Джон крепкий и сильный парень. Но почему признают только два фола из десяти очевидных? Да, в футболе такое случается, что иногда арбитры пропускают нарушения правил. Но когда в одной встрече это происходит два, три, четыре раза… Очень легко так вывести форварда из себя, сделать его нервным, расфокусированным. Фактически выключить его из игры. Все мы люди, у всех есть чувства. Когда такое происходит, складывается ощущение, что тебя не уважают.

Моя работа в том, чтобы объяснить Джону: на такие вещи мы никак повлиять не можем, все равно нужно продолжать играть, будучи сфокусированным и сильным ментально. Такое случится снова, и он это знает. Сейчас он реагирует на подобные эпизоды уже более спокойно, но, конечно, иногда бывает и бурная реакция. Как я и сказал вначале, каждый из футболистов индивидуален. Нужно найти к каждому подход, чтобы объяснить подобные вещи, рассказать об их сильных и слабых сторонах.

— Что еще помимо голов вы ждете от Кордобы?

— До игры с «Пари НН» он не забивал три матча подряд. Если ты не создаешь моменты одну, вторую, третью игру — это проблема. Если ты создал момент, но промахнулся, значит, ты усердно работал, потому что лучшие игроки мира тоже промахиваются. Тут главное не фокусироваться на этом, не думать об этом слишком много. Нужно думать о команде, о том, что она от тебя ожидает, что она от тебя хочет в атаке, в обороне, — и гол придет.

Джон стал об этом думать, стал более спокойным и начал забивать мячи. Вспомните его гол в матче против «Спартака». Все тогда произошло благодаря его индивидуальным действиям. Конечно, это не единственное его качество. Джон — очень важный игрок для команды. Не только он, а многие. Но самое главное, что большинство ребят понимает, что команда — больше и важнее, чем кто-либо в отдельности.

— На данный момент Сперцян в «Краснодаре» незаменим?

— Сперцян качественный игрок. Он еще юношей начал свой путь в клубной академии. Сегодня он капитан сборной Армении. Эдуард очень много дал «Краснодару», но я не могу назвать его самым важным футболистом команды, потому что все ребята важны. Эд, Кордоба, Алонсо, Сафонов, Черников… как и все остальные. Я могу долго перечислять. Без команды невозможно добиться успеха, никогда. И Роналду, и Месси, и Мбаппе являются частью своих команд. Нельзя на что-то рассчитывать, не построив команду. Можно, конечно, выиграть одну игру, но на этом все.

— Какая у Сперцяна главная роль на поле?

— Организация игры. Он качественно пасует, хорошо двигается, бьет издалека. Плюс он начал лучше играть в защите. Эд не думает только об атакующих действиях. Мы не можем говорить о нем только как об атакующем футболисте. Равно как не можем говорить, что наши защитники — Алонсо, Кайо, Арутюнян, новичок Тормена — просто выполняют оборонительные функции, потому что атака начинается с них.

Что касается Сперцяна, повторюсь, он важен для команды. Он вместе с Сафоновым, Черниковым и Волковым дольше всех в ней находится. Он знает, что такое быть игроком «Краснодара». Что закладывал в это понятие Сергей Галицкий, который всех их вырастил как футболистов? Это выигрывать матчи, показывая качественный футбол. Сперцян довольно серьезный парень для своего возраста, у него высокое ай-кью. Если у вас нет высокого IQ, вы не можете быть футболистом топ-уровня.

— Вы готовы к тому, что Эдуард может покинуть «Краснодар» этой зимой? У вас есть кем заменить его?

— Не могу сейчас на это ответить и не хочу говорить о том, что может случиться зимой. Я думаю о том, что произойдет в следующем матче. Сперцян качественный игрок. Мы хотим, чтобы он был с нами. Но, конечно, все мы знаем, что переход в Европу таких игроков, как Сперцян, Черников или Сафонов, будет означать успех «Краснодара». Ведь они его воспитанники, это клуб подготовил их к тому, что произойдет в будущем. Уверен, у каждого может получиться прекрасная история.

Станислав Агкацев и Матвей Сафонов | Источник: Спорт-Экспресс

Кривцов, Черников, Агкацев, Сафонов

— Продолжим о личностях «Краснодара». Многие замечают прогресс Никиты Кривцова в этом сезоне. Как вы его оцените?

— Для меня он трудяга. Никита травмировался в конце прошлого сезона, но быстро вернулся на поле, потому что каждый день работал над собой. Сегодня он думает и ведет себя как профессиональный футболист: начал заботиться о своем теле, правильно подходить к тренировкам и восстановлению. Кривцов получил вызов в сборную! Никита очень многое дает команде во время матчей, и, конечно, он знает, что нужно усердно работать, чтобы оставаться игроком основы. Он на правильном пути.

— Он способен стать одним из лучших в РПЛ на своей позиции в ближайшее время?

— Все зависит только от него. У него есть потенциал для того, чтобы это сделать. Все зависит от того, что он сам от себя хочет: хочет ли он быть среднестатистическим игроком или топ-футболистом. Я много разговариваю с Никитой, и еще много буду разговаривать. Все начинается с головы. Он многообещающий качественный игрок. Все зависит от его желания, готовности работать и от многих деталей, которые ему еще надо улучшить.

— Мой коллега Максим Алланазаров уверен, что увлечение Кривцова рэпом мешает игроку прогрессировать еще быстрее. Вы говорили с ним об этом?

— Никогда в жизни не слышал, чтобы какой-либо жанр музыки мог негативно повлиять на игрока. Вам может нравиться рэп, поп или что-то другое в зависимости от предпочтений. Не думаю, что подобный жанр музыки может повлиять на него на поле.

— Тут имеется в виду не рэп как жанр, а как часть хип-хоп-культуры и того стиля, который присущ этому направлению.

— Для некоторых игроков важны не только футбол и тренировки, но и жизнь вне поля, когда они могут уделить время своим личным предпочтениям. И это связано друг с другом. Уверен, что в России, как и в Сербии, и во многих других странах, очень много талантливых игроков, которые не добились успеха. Почему? Потому что они не знали, как справиться с давлением, которое оказывается на них в молодости. И их можно понять.

Когда на тебя в 19−20 лет сваливаются популярность и большие деньги, нелегко оставаться сфокусированным на том, что привело к таким благам. В такие моменты надо прислушаться к папе, маме, брату, психологу, тренеру или кому-то из клуба… К кому-то, кто позаботится, чтобы ты не потерял свой уровень, чтобы продолжал прогрессировать. Многие ребята от этого пострадали, растеряв амбиции и энтузиазм. Повторюсь, у Кривцова большой потенциал, но ему надо уделять внимание не только футболу, но и своей личной жизни. Сейчас время социальных сетей, информация очень быстро распространяется. Поэтому футболисту как публичной личности нужно заботиться о том, как он ведет себя на людях.

— В прошлом Черников очень часто получал желтые карточки. Вы с ним беседовали на эту тему, как успокаивали?

— Я говорил и говорю с ним каждый день. Просто каждый раз, когда у меня есть для этого возможность. И мой ассистент тоже. Александр со своим характером и отношением к делу многое дает команде. Он выполняет разные функции на поле, хорошо обращается с мячом. Несмотря на то что он футболист оборонительного плана, он многое привносит и в атакующие действия, в розыгрыши. Но, конечно, я много говорю с ребятами, чтобы объяснить им их слабости, чтобы помочь слабости превратить в преимущества на поле. Это нелегко, но с помощью ежедневных бесед этого можно добиться.

— В конце прошлого сезона Агкацев сменил Сафонова в воротах. Почему так произошло?

— Это их моменты. В какой-то период футболист просто может быть не в своей лучшей форме, а его конкурент на эту же позицию — наоборот. Моя работа — распознавать это, выбирать лучший вариант для команды. И неважно, какой выбор стоит: Сафонов или Агкацев, Алонсо или Арутюнян. Нужно выбрать 11 лучших, которые дадут победный результат и качественную игру. Я просто хочу быть справедливым по отношению ко всем игрокам. Много раз я говорил им в раздевалке: «Заставьте меня сойти с ума [от вашей работы], убедите, что вы достойны стартового состава, все зависит от вас, я за вами наблюдаю каждый день».

Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что если такое произойдет, меня в «Краснодаре» не будет! В тот же день я скажу: «Пока-пока! Чао!» Это не для меня. Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду. Да, мы можем обсуждать что-то с руководством, с помощниками, но в конце концов это будет мое решение. Моя цель — выиграть матч наилучшим из способов. Если возможно забить пять мячей, значит, надо это сделать.

— Будет ли Агкацеву предоставлен шанс еще заиграть? Все зависит от него?

— Он играет во всех кубковых матчах, а Сафонов играет в чемпионате, потому что Матвей очень хорошо провел старт сезона. Он прогрессирует, он основной вратарь сборной России. И все знают, насколько он качественный футболист. Но у футболистов случаются не самые приятные моменты в жизни, которые влияют на их игру. Тогда нужно находить баланс, чтобы это скорректировать. Если другой футболист будет лучше, он получит свой шанс.

— Сафонов на данный момент лучший вратарь РПЛ с российским паспортом?

— Я его тренер. Конечно, я буду считать его вместе с Агкацевым лучшими вратарями в России. Может, я не слишком объективен, но, мне кажется, это вполне реалистичная точка зрения.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич | Источник: Спорт-Экспресс

Судейство, лидерство в РПЛ, от «Спартака» к «Спартаку»

— Появились ли у вас за время работы в России принципиальные соперники и особенные матчи?

— В РПЛ много успешных команд, где выступают качественные игроки. Мы знаем, какие клубы в России считаются большими, имеют серьезную фанатскую базу, долгую историю и множество трофеев: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Но помимо названных мною есть еще хорошие команды: «Крылья Советов», «Урал», «Ахмат», «Ростов». Есть еще те, кто поднялся из ФНЛ, например «Рубин», который в прошлом побеждал в РПЛ. Не буду говорить про все команды по отдельности, уважаю все клубы.

— Когда мы говорили о Кордобе, вы затронули тему судейских ошибок. Как вы можете оценить уровень судейства в России?

— Считаю, что судейство в России качественное, здесь есть хорошие арбитры. Я никогда не высказываюсь против них. Уважаю каждого. И перед матчем, и после жму им руки. Иногда ошибаться — это нормально. Я всегда сначала смотрю на себя, ведь я тоже ошибаюсь. Как и все люди, судьи могут ошибаться. Не идет речи о неуважении. Иногда наша реакция — нормальное явление в футболе. Я из тех тренеров, что всегда рядом с полем, активно ведут себя по ходу матча, пытаются обратить внимание на каждую деталь, что-то подсказать игрокам. Какой-то момент я могу увидеть иначе, чем арбитр, и сказать об этом. Но ничего личного. Речь скорее о конкретных решениях. Я никогда не делал комментариев, чтобы умалить работу арбитров. Игроки тоже как-то высказываются о судействе, не только тренеры. Но все такие разговоры должны быть уважительными. Конечно, арбитры иногда совершают ошибки, но я уверен, что они не носят намеренный характер.

— Помню ваши слова после матча со «Спартаком» в апреле. Тогда вы не были удовлетворены судейством.

— Бывают игры, как та в Москве. Было множество ошибок. Я пересмотрел матч после и убедился в том, что мои слова были справедливы. Не пытаюсь атаковать арбитров, лишь хочу донести свою точку зрения. У нас есть тренерский штаб, плюс иногда мы созваниваемся с теми, кто сидит на трибуне у монитора. Они говорят нам, был ли пенальти, должны ли поставить 11-метровый против нас. Случаются матчи, в которых судейские ошибки влияют на итоговый результат.

— После апрельского поражения от «Спартака» вы были злы на судей. После кубкового матча в нынешнем сезоне признали, что красно-белые играли лучше. А после встречи в РПЛ уже констатировали преимущество своей команды. Это «Спартак» стал слабее или «Краснодар» сильнее за последние четыре месяца?

— Если бы после поражения в Кубке я сказал по-другому, я бы пошел против себя, потому что я всегда стараюсь быть реалистом и понимать, когда кто-то заслуживает победы. Тогда «Спартак» был лучше нас и заслужил победу 2:1. Но к игре в чемпионате мы хорошо подготовились. Я чувствовал эту энергетику внутри команды за день до матча и в день игры. Иногда тренер может понимать состояние футболистов, атмосферу в раздевалке.

В таких случаях не надо много говорить. Футболисты сами себя готовят, потому что понимают, какая это встреча, что нужно делать для победы. Я общался с ребятами, но не так, как до этого, когда, случается, нужно разбудить команду. В тот раз команда была готова и показала это на поле за 95−96 минут игры.

— «Спартак» после четырех туров был коронован, а потом начались требования отставки Абаскаля. Теперь вы с «Краснодаром» на вершине таблицы. Что чувствуете?

— Как я уже говорил вначале, в футболе все быстро меняется. Результат определяет, работает тренер дальше или нет. Особенно в больших клубах. «Спартак» хочет завоевать чемпионство, он хочет как можно дольше играть в Кубке России. Есть еще несколько команд с большой фанатской базой и историей. Перед ними тоже стоят самые высокие задачи.

Что касается «Краснодара», мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Нужно работать еще лучше, чем в прошлом. Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому, ведь каждый следующий соперник будет выкладываться на сто процентов. И это нормально. Важно знать, как играть в хороший футбол и побеждать в матчах.

Владимир Ивич | Источник: Спорт-Экспресс

Жизнь в России, общение с Николичем, хобби

— Не было ли у вас сомнений перед тем, как зимой принять предложение «Краснодара»? Нет ли сегодня давления из-за работы в России?

— Я понимаю ваш вопрос. Что ж, сам я серб, а моя семья живет в Греции. Конечно, скучаю по ней, поэтому в свободное время стараюсь как можно чаще видеться с женой и детьми — проводить с ними время в международные паузы или в отпуске. Но никакого давления на меня не оказывается. Я приехал сюда девять месяцев назад. С самого начала я уважал Россию. Надеюсь, что скоро в мире все наладится и люди будут жить нормально и не будут обо всем этом говорить. Никаких проблем у меня не было и нет. В России сейчас много тренеров и футболистов из самых разных стран. Лично я чувствую себя здесь спокойно и уверенно.

— То есть самая большая проблема для вас — длительные путешествия на выездные матчи?

— Что есть, то есть. У нас и в Ростове закрыты аэропорты. Это нелегко. Выезды всегда выходят очень долгими. Надеюсь, скоро все наладится и аэропорты откроются.

— С кем вы общались перед тем, как приехать работать в Россию?

— Я общался с Марко Николичем, когда уже договорился с «Краснодаром», чтобы получить информацию о лиге. Конечно, я следил за РПЛ, но знал не слишком много, потому что работал в других странах. Моя работа в том числе — адаптироваться к новой лиге настолько быстро, насколько это возможно. Мы знакомы с Марко, я задал ему несколько важных для меня вопросов. Он рассказал о своих впечатлениях от работы в РПЛ. Хочу передать Марко привет и пожелать удачи в новой для него лиге и стране!

Плюс я пообщался со Славишей Йокановичем, который возглавлял здесь «Динамо». Он рассказал много важной информации о качестве лиги, качестве команд. Благодарен им за ответы и полученную информацию. Если кто-то завтра соберется ехать работать в Россию, я тоже без проблем могу рассказать свое мнение об РПЛ.

— Многие говорят о близости сербов и русских. Почувствовали ли вы это за время работы в России?

— Знаю, что наши народы близки. У нас одна вера, схожие традиции. Я знаком с российской историей и культурой. Соглашусь с мнением, что мы похожи. Самое важное, я думаю, что и сербы, и русские гордятся своей родиной.

— Какими видами спорта вы увлекаетесь кроме футбола?

— Люблю теннис! Смотрел финал US Open между Джоковичем и Медведевым. Я слежу за Новаком последние 15−16 лет с момента начала его карьеры и до становления одним из героев Сербии. Мне также нравится смотреть баскетбол, особенно матчи сборной и, например, дерби «Црвены Звезды» и «Партизана».

— Финал чемпионата мира по баскетболу смотрели?

— К сожалению, нет. Обязательно посмотрел бы, если мог. Но тогда я как раз возвращался из Греции в Россию после мини-отпуска вместе с семьей.

— Что вам больше всего нравится в русской культуре, традициях или людях?

— В России есть много интересных вещей. У вашей страны богатая история. Российский театр — это что-то невероятное. Я много читал об этом. Меня также поражают российские писатели. Вообще Россия — огромная страна, где многое меня впечатляет. Она занимает важное место в мировой истории.

Олакунле Олусегун и Владимир Ивич | Источник: Спорт-Экспресс

Анкета для Владимира Ивича

— Назовите пять нефутбольных вещей, которые удивили вас в России.

— Во-первых, размеры страны! Я знал, что Россия большая, но после всех наших путешествий на выездные матчи… Это просто невероятно! Думаю, я до сих пор не увидел даже 20−30% страны.

Во-вторых, я никогда не бывал в стране, где на улицах было бы так чисто! Причем неважно, в Краснодаре ты, в Петербурге, в Москве, в Воронеже или в Нижнем Новгороде. Везде очень чисто! Приятно видеть такое. Это часть культуры.

В-третьих, я был впечатлен «Краснодаром» как клубом. Стадион, академия, база, поля вокруг, вся инфраструктура. Это меня поразило.

В-четвертых, русский язык. Начал учить его и заметил много схожего с сербским. Они не одинаковые, но так как мы славяне, нам несложно понять друг друга, даже если кто-то будет говорить с ошибками. Думаю, могу понимать больше 80% речи на русском.

В-пятых, удивлен ситуацией с пробками на дорогах. Так много машин — это сумасшествие! Я даже не говорю о мегаполисах вроде Москвы. В Краснодаре ты проводишь очень много времени в дороге. Большие пробки просто везде. В других странах в небольших городах такого не увидишь.

— Назовите четыре ваших любимых слова на русском?

— Первое — это «спасибо большое». Далее, как вы говорите… «победа». Это красиво звучит и имеет отличное значение. Каждому нравится такое слово, думаю. Потом будут «цветы». И еще — «природа». Последнее слово я назвал, потому что мне нравится проводить время на природе, гулять, наслаждаться красотой парков, садов и яркими красками. В Краснодаре у нас есть потрясающий парк прямо около стадиона. Это что-то невероятное! Вам непременно нужно посетить его!

— Назовите три вещи, которые помогут вашей команде стать чемпионами.

— Не так просто стать чемпионами, особенно в России, потому что здесь есть много отличных команд. Но каждый раз нам нужно быть голодными до побед, стремиться упорно работать и совершенствоваться, а также сохранять концентрацию как во время тренировок, так и во время игр. Эти три вещи привнесут в нашу игру и в наши решения качество.

— Назовите двух игроков РПЛ, которых вы хотели бы увидеть в «Краснодаре».

— Ох, это вопрос с подвохом: я назову двух футболистов, а потом другие команды, возможно, заберут их. Предпочитаю не говорить об этом и оставаться сконцентрированным на наших игроках. В РПЛ много хороших футболистов, причем я говорю сейчас не только про большие клубы. Везде есть хорошие игроки, поэтому это очень интересная лига.

— Я думал, вы просто назовете Вендела и Промеса, ха-ха.

— Повторюсь, качественных футболистов в лиге очень много. Если мы говорим о «Зените», отмечу Клаудиньо. Он отличный игрок. Еще могу назвать быстрого крайнего нападающего из «Локо» — молодой парень. Пиняев, точно! Сергей качественный футболист. Вот я вам и назвал двоих, кто первым пришел на ум. Но, повторюсь, в РПЛ сильных игроков очень много.

— Назовите одну самую большую мечту в качестве тренера «Краснодара».

— Наша мечта — играть в качественный атакующий футбол, завоевывать трофеи и дарить их нашим болельщикам и нашему президенту, который сделал многое, чтобы «Краснодар» стал большим клубом. Я знаю, как он зарождался, как строилась академия. Это заслуживает уважения не только от меня, но и от каждого человека в российском футболе.