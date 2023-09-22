Самого дорогого новичка РПЛ чуть не увёл «Зенит». Новые детали трансферного лета

Прошедшее летнее трансферное окно в РПЛ снова подтвердило тезис, что латиноамериканский рынок стал основным для российских клубов. Подвести итоги работы наших клубов мы попросили Тимура Лепсаю ― футбольного функционера и одного из главных экспертов в России по латиноамериканскому футболу и рынку.

― Кто тебе больше всего понравился в это окно по работе на латиноамериканском рынке?

― Эффективнее всех отработало «Динамо». Помимо пришедших игроков, о которых мы поговорим, клуб вернул Бальбуэну. Это стоило больших усилий, а ещё позволило закрыть проблемную позицию без покупки нового игрока.

― ЦСКА?

― Тоже хорошая работа. Давила ― очень интересный игрок, Келлвен ― защитник, который был на виду в Бразилии. Наверное, клуб недостаточно удовлетворён кампанией из-за срывов двух трансферов защитников ― Капишаба и Веллингтона, но всё равно они провели достойную работу. А ещё выделю трансфер уругвайца Оласы в «Краснодар». Защитник давно играет в Европе, выступал со Смоловым за «Сельту». «Краснодар» сумел совершить трансфер из «Вальядолида» и за € 2 млн получил хорошего и надёжного игрока. «Оренбург» продолжил работу на латинском рынке, подписав Куэрро. Этот нападающий был на виду, за ним следили многие клубы. Это многообещающий футболист, ему потребуется время на адаптацию, но трансфер очень интересный.

― Трансфер Бителло в «Динамо» ― самый дорогой в это окно. Оправданно ли клуб заплатил € 10 млн?

― Сумма более чем обоснована. Бителло был на радарах у многих европейских клубов. Я хорошо знаком с «Гремио», знаю их спортивного директора ― это очень профессиональные люди. У бразильцев сейчас есть финансовые проблемы, они были заинтересованы в продаже Бителло. Но в начале трансферного окна они отклонили, например, предложение от «Монако», которое, правда, было меньше € 10 млн. Также бразильцем интересовался «Арсенал», но, насколько знаю, до предложения дело не дошло. А вот «Фейеноорд» в последние дни европейского трансферного окна сделал официальное предложение.

БИТЕЛЛО | Источник: https://fcdm.ru/

― Почему голландцы не смогли договориться?

― «Фейеноорд» был готов заплатить и требуемые € 10 млн, однако не смог договориться с «Гремио» по графику платежей — нидерландский клуб был готов выплатить сумму только в течение трёх лет. Добавлю, что, по моей информации, к Бителло присматривался «Спартак» и конкретный интерес был от «Зенита». Причём, насколько знаю, от «Зенита» за игрока попросили около больше € 13 млн.

― Как тогда договорилось «Динамо»?

― Использовали грамотную стратегию. В течение европейского трансферного окна клуб не участвовал в торгах. А после того как сорвались все варианты, «Динамо» спустилось с горы и забрало себе очень интересный актив. Если Бителло будет развиваться так, как он это делал в «Гремио», то в течение пары лет москвичи смогут успешно продать его в Европу.

― Можно ли считать трансфер Чавеса в «Динамо» частью латиноамериканского рынка?

― Конечно. Все страны Северной и Южной Америки, в которых говорят на языках романской группы, можно считать странами Латинской Америки. Я бы объединил трансферы Чавеса в «Динамо» и Давилы в ЦСКА, потому что проходили они одинаково. Чавес переходил из «Пачуки», а Давила — из «Леона». Оба эти клуба принадлежат мексиканской бизнес-группе «Пачука». Помимо этих двух мексиканских клубов, они владеют клубами из Уругвая, Чили и Испании. В этой группе есть американские инвесторы, что, на мой взгляд, и помешало прямым трансферам Чавеса и Давилы в Россию. Футболисты были вынуждены выкупать свои трансферы. То есть переговоров тяжёлых не было — было тяжело технически отправить игрокам деньги.

― Как тебе Чавес?

― Прекрасная левая нога, классическая «восьмёрка», но может сыграть и «шестёрку». Кстати, Бекхэм назвал его гол со штрафного на чемпионате мира в Катаре лучшим на турнире. Что касается Давилы, он всегда находится в центре событий в атаке и сильно разнообразит атакующие действия ЦСКА.

― Был же ещё и трансфер Карраскаля в «Динамо».

― Думаю, «Динамо» проанализировало все риски такого перехода. Хорхе ― очень интересный игрок, но, по мнению злых языков, имеющий проблемы дисциплинарного характера. Если Личка, который прекрасно владеет испанским, наладит с ним коммуникацию, то этот трансфер будет отличным усилением. ЦСКА, как мы видим, с этой задачей не справился, иначе они бы его не отдавали. Но в «Динамо» большая испаноязычная диаспора, всё должно быть хорошо. Кстати, хотел бы отметить ещё один трансфер.

ХОРХЕ КАРРАСКАЛЬ | Источник: Соцсети

― Какой?

― Трансфер Вады в «Рубин». У него светлая голова, хороший пас, опыт игры в Испании и Франции, классная скорость принятия решений. Будет интересно понаблюдать за ним под руководством Рахимова, который, кстати, тоже говорил на испанском языке.

― У ЦСКА сорвалось два трансфера ― Капишаба и Веллингтон.

― Думаю, информация, что трансфер Капишаба был заблокирован головным офисом «Ред Булла», правдива. Но я удивлён, что это всплыло только под самый конец переговоров. Странно, что трансфер не был заблокирован сразу. Либо переход просто не был проработан. Что касается Веллингтона, история, что он провалил медосмотр, выглядит странно. Мы же видим, что он играет в Бразилии. Мне кажется, здесь клубам просто не хватило времени. И даже если проблема в медосмотре, ключевое здесь — нехватка времени. Из-за этого Веллингтон проходил медосмотр дистанционно, что не позволило медицинскому штабу ЦСКА провести нормальное обследование. Если бы Веллингтон проходил медосмотр в Москве, было бы проще сделать правильные выводы и взять на себя ответственность за подписание игрока.

― Капишаба и Веллингтон ― игроки одной позиции. И тот, и другой усилили бы ЦСКА?

― Это значимые игроки для бразильского рынка. И один, и второй усилили бы и ЦСКА, и РПЛ.

― Почему нашим клубам так комфортно работать с латиноамериканским рынком?