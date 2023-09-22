«Ерохин в заявке “Зенита” — легионер». Как объяснить внезапное заявление Семака

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин был включён в заявку второй команды, и это сразу же объяснили в клубе: в пресс-службе момент назвали техническим, а Александр Медведев сказал, что «это чисто оформительский вопрос». Следом ситуацию прокомментировал и Сергей Семак, который тоже сказал про технический момент, но добавил нюанс.

«В нашей заявке на сезон он считается легионером. Таким образом мы освободили место. Странная немного ситуация, что футболист, который играет за сборную России, считается легионером в общей заявке. Поэтому просто освободили место на всякий случай, если понадобится заявить кого-то из иностранцев». Сергей Семак главный тренер «Зенита»

Легионером? Россиянин, который играл за сборную России?

Звучит странно, но сейчас всё объясним.

Начнём с того, что футболисты в заявке на сезон делятся на доморощенных игроков клуба, доморощенных игроков ассоциации и легионеров. Обращаемся к регламенту:

доморощенный игрок клуба — это футболист с российским гражданством, который в возрасте с 14 до 21 года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 месяцев зарегистрирован в определённом клубе или его спортивной школе;

доморощенный игрок ассоциации — футболист, имеющий российское гражданство, который в возрасте с 14 до 21 года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 месяцев зарегистрирован в российском клубе (или клубах, или их спортивных школах);

легионер — cтатус футболиста, не имеющего права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации в соответствии с нормами Регламента по применению Устава ФИФА.

Юрист Михаил Прокопец пояснил «Чемпионату», что Ерохин — не доморощенный игрок ассоциации: «В 17 лет он уехал играть в Молдавию, где провёл три с половиной года. Доморощенный игрок — тот, кто провёл не менее трёх лет в России в период с 14 до 21 года, у Ерохина этих трёх лет нет. С 14 он всего два года отыграл в России».

Идём дальше. Есть два заявочных листа — форма № 3 А и форма № 3 В.

№ 3 А — основной лист (для РПЛ), он состоит из 25 мест, 12 из которых предназначены для доморощенных игроков: четыре места — для доморощенных игроков клуба, восемь — для доморощенных игроков ассоциации. Ещё 13 мест — для всех остальных, включая легионеров.

Выдержка из регламента РПЛ на сезон-2023/2024:

12.8. Для участия в чемпионате клуб может единовременно зарегистрировать:

— по форме № 3 А не более 25 (двадцати пяти) футболистов, в том числе не более 13 (тринадцати) легионеров, из которых одновременно на поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более 8 легионеров и не менее 12 (двенадцати) доморощенных футболистов, из которых не менее 4 (четырёх) футболистов должны быть доморощенными игроками клуба и не менее 8 (восьми) — доморощенными игроками ассоциации. В случае отсутствия в заявочном листе количества доморощенных футболистов, указанного в настоящем пункте, квота заявляемых футболистов соответственно уменьшается.

— по форме № 3 В не более 30 (тридцати) футболистов, родившихся не ранее 01 января 2002 года.

Общее количество вратарей, заявляемых по спискам № 3 А и № 3 В, не должно быть менее 2 (двух). Общее количество единовременно заявляемых по спискам № 3 А и № 3 В легионеров не должно превышать 13 (тринадцати).

«Так как Ерохин не является ни доморощенным футболистом ассоциации, ни доморощенным футболистом клуба, то его заявка автоматически приходит в список 13, — пояснили в РПЛ. — То есть потенциально он занимает одно вакантное легионерское место. В связи с тем, что у ФК “Зенит” был почти заполнен основной заявочный лист (по списку № 3 А), клуб перезаявил Ерохина по листу второй команды».

Вот такой парадокс: Ерохин занимает место легионера, хотя им не является. И слова Семака объясняются именно так.