Матчем «Спартак» — «Динамо» и еще двумя играми стартует девятый тур РПЛ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Программа девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Сочи», «Балтика» — «Ахмат» и «Спартак» — «Динамо».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 9, 23.09.2023, 19:00 Спартак - Динамо -

В центральной встрече дня московский «Спартак» на «Открытие банк — Арене» примет столичное «Динамо», игра начнется в 19:00 мск. «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 8 матчах. «Динамо» с 15 очками располагается на 4-й позиции. Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.

«Спартак» и «Динамо» уже встречались в новом сезоне, обе команды выступают в группе D «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. 29 августа красно-белые на своем поле победили бело-голубых со счетом 4:1. На неделе команды провели матчи четвертого тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России. «Спартак» на выезде обыграл «Пари НН» (3:0), а «Динамо» в гостях уступило «Краснодару» (1:1, 2:4 — по пенальти). В прошлом сезоне команды провели два матча в чемпионате России, на «Открытие банк — Арене» встреча завершилась вничью (3:3), а на «ВТБ-Арене» победу одержали бело-голубые (1:0). В последний раз «Спартак» на своем поле выигрывал у «Динамо» 25 августа 2018 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1.

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что бело-голубые не повторят результат последнего матча в Кубке России со «Спартаком».

«Игра будет ожесточенной, если “Динамо” не забыло свое поражение в кубке со счетом 1:4, а вообще это очень непредсказуемые игры, чтобы давать прогнозы, — сказал Силкин ТАСС. — В каком бы состоянии ни находились команды, такие матчи для всех, в том числе для болельщиков, стоят особняком. Болельщики могут многое простить футболистам, если те удачно сыграют со “Спартаком”. Все зависит от того, какую тактику выберет тренер “Динамо”, во что они будут играть, но я думаю, что тренерский штаб извлек уроки из поражения и такого не будет, как в той игре, — 20-я минута, 0:4, все было уже сделано. “Спартак” — это команда, любящая атаковать, если ей давать простор, то это и будет происходить. Нужно менять тактику со “Спартаком” и извлекать уроки».

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов считает красно-белых фаворитами матча с «Динамо» из-за того, что игра пройдет на домашней арене.

«Ожидания хорошей игры, — сказал Тихонов ТАСС. — Потому что две команды играют в атаку. Хочется увидеть много голов, красивых комбинаций».

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В составе «Спартака» игру, скорее всего, пропустит нападающий Павел Мелешин, который получил повреждение в матче с «Пари НН». Под вопросом остается участие полузащитников Романа Зобнина и Руслана Литвинова из-за небольших травм. За красно-белых точно не сыграет португальский защитник Томаш Тавареш, который продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок. У «Динамо» под вопросом участие защитника Сергея Паршивлюка и полузащитников Даниила Фомина и Луки Гагнидзе, которые пропустили последний матч из-за повреждений.

Первый матч «Сочи» в РПЛ после ухода Хохлова

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 9, 23.09.2023, 14:00 Крылья Советов - Сочи -

В первой игре дня самарские «Крылья Советов» дома встретятся с «Сочи», матч начнется в 14:00 мск. «Крылья Советов» с 15 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 6 очками располагается на 13-й позиции. Команда с юга России проведет первый матч в РПЛ после ухода главного тренера Дмитрия Хохлова, который 17 сентября расторг контракт с клубом. Хохлов возглавлял «Сочи» с апреля 2023 года, вместе с ним команда провела 19 официальных матчей, в которых одержала 5 побед.

Новым главным тренером «Сочи» стал Александр Точилин, под его руководством команда уже провела одну игру. 20 сентября «Сочи» на выезде уступил ЦСКА в матче четвертого тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России (1:1, 2:4 — по пенальти). «Крылья Советов» также на наделе провели матч в Кубке России, обыграв на выезде «Балтику» со счетом 2:1.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 9, 23.09.2023, 16:30 Балтика - Ахмат -

Также в субботу «Ахмат» на выезде сыграет с «Балтикой», встреча начнется в 16:30 мск. Грозненская команда с 11 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 4 очками располагается на последней, 16-й позиции.