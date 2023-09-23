Да, Зобнин и близко не лидер «Спартака». Но Абаскалю он необходим

В последние недели полузащитник «Спартака» Роман Зобнин — один из самых обсуждаемых российских футболистов. И дело совсем не в его яркой игре.

В августе издание «РБ Спорт» разразилось сенсационной информацией: Роман Зобнин входит в число футболистов, с которыми красно-белые готовы расстаться. Это сообщение спартаковские боссы быстро опровергли, а сам футболист в трансферное окно так никуда и не ушёл.

Только успела отгреметь инсайдерская информация, как резонансно в эфире «Радио Зенит» высказался Геннадий Орлов: «Что Джикия, что Зобнин — лидеры команды по зарплатной ведомости, они долго в клубе, но по игре это не лидеры. Они не тянут, не везут “Спартак” вперёд во время матчей. Посмотрите на всё, что они делают. Надо кардинально менять ведущих игроков в команде».

Действительно ли Роман Зобнин нынче не является лидером «Спартака»? Пришло время разобраться, погрузившись в детали. Что до упомянутого Орловым Георгия Джикии, то его ситуацию мы разбирали несколькими днями ранее.

Зобнин активен в атаке, но на высоком уровне лишь показатель дриблинга

На старте сезона у Зобнина всего одно голевое действие, в то же время три его партнёра по центру поля более результативны.

Вот сводная таблица атакующих показателей центральных полузащитников «Спартака» (в играх РПЛ и Кубка этого сезона — в среднем за 90 минут).

Атакующие показатели центральных полузащитников «Спартака»:

Но является ли низкая результативность игрока сенсацией? Совсем нет. Роман никогда не сводил с ума голами и голевыми передачами, несмотря на игру от своей штрафной площади до чужой. Шесть голевых действий за один сезон — его рекорд. Столько было в предыдущем сезоне в матчах чемпионата и Кубка — 5+1. Очень скромно для «восьмёрки».

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Отсутствие высокого качества при завершении для Зобнина тем обиднее, что он всегда отличался большой двигательной активностью. Нынешний сезон не исключение. Во многом благодаря мобильности Роман — лучший в центре поля «Спартака» по передачам под удар и пасам в штрафную площадь, а также второй по ударам.

Но что толку от мобильности при созидании, если удары игрока и его передачи уже много лет редко ведут к взятию ворот? Ударам в текущем сезоне не хватает точности (в створ — лишь каждый третий), доставкам мяча — либо точности (лишь каждая вторая в штрафную — точная), либо искусности (не каждый пас под удар удобен для приёма и не каждый такой пас равносилен голевому моменту).

Если говорить про КПД в атаке, то на высоте у Зобнина относительно коллег по амплуа в команде только дриблинг — и количество в порядке, и качество. Ни один другой центральный полузащитник «Спартака» в этом плане так не гармоничен — у Игнатова при большом количестве провисает качество, а у Мозеса наоборот. Проблема Романа в том, что после дриблинга обычно не следует достойного продолжения, из-за чего обводки оказываются обесценены.

При обороне у Зобнина порядок с качеством, но он слабо вовлечён в разрушение

При защите Зобнин не впечатляет количеством оборонительных действий — по числу предпринятых отборов, единоборств и перехватов он в числе аутсайдеров среди центральных полузащитников «Спартака». Зато у Романа наравне с Мозесом относительный порядок с качеством действий.

Если бы Зобнин умел оперативно считывать чужие атакующие замыслы, то при своём умении ускоряться мог бы стать сильным опорником. Но такой чуйки у футболиста нет: это следует и из его нынешних количественных показателей, и из того, что ни одному тренеру не пришла идея акцентировать Романа на разрушение. При защите помогает, чем может, но не специализируется на данной фазе.

А вот сравнение оборонительных показателей полузащитников «Спартака» (в играх РПЛ и Кубка этого сезона — в среднем за 90 минут).

Оборонительные показатели центральных полузащитников «Спартака»*

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Роман Зобнин не является лидером нынешнего «Спартака» — не делает разницу ни в атаке, ни в обороне. Но разве когда-то было иначе?

ДЕНИС ГЛУШАКОВ | Источник: Чемпионат.com

Яркий пример лидера команды в центре поля прекрасно известен всем болельщикам «Спартака» — Денис Глушаков в чемпионский сезон-2016/2017. Тогда полузащитник неоднократно совершал решающие голевые действия, набрав за один розыгрыш РПЛ 10 (8+2) результативных баллов. У Зобнина такого сезона не было и не факт, что когда-либо будет.

Пример лидера в центре поля с точки зрения игры в атаке в нынешнем сезоне РПЛ — зенитовский бразилец Вендел. Играет в глубине, почти не бьёт по воротам (0,8 удара за матч) и не выводит партнёров на удар (1,5 таких паса за матч), но при этом организовал уже 5 (2+3) голов! Напомню, у Зобнина одно голевое действие. При этом Зобнин провёл на поле 774 минуты, тогда как легионер — 531. Конкретика впереди у бразильца высочайшая! Кстати, общая точность передач Вендела — 92%, у Зобнина — 87%.

Пример лидера в центре поля с точки зрения игры в обороне в нынешнем сезоне РПЛ — зенитовец Барриос. Если у Зобнина 75% успешных отборов, то у Барриоса 83%. Если у россиянина 3,3 перехвата за матч, то у колумбийца 7,1.

Почему же тогда Зобнин до сих пор востребован в «Спартаке»? Во-первых, он достаточно опытен — поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, был участником чемпионата мира и чемпионата Европы. Во-вторых, по-прежнему готов активно действовать от своей штрафной площади до чужой, не выпадая, а где-то даже превосходя ту интенсивность, которая есть в РПЛ. Игрока, который был был значительно сильнее Романа, в нынешних условиях найти не так просто.