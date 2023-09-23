«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В данный момент самарский коллектив занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков после восьми встреч. «Сочи» располагается в зоне стыковых матчей с командой Мелбет Первой лиги, а именно на 13-й позиции, с шестью очками.