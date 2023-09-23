Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Верона
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Динамо Мх
Сокол
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Кубань
Тюмень
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Мальорка
41
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Севилья
Футбол. Первая лига
17:30
Химки
Ленинградец
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Лорьян
Футбол. Первая лига
18:00
Акрон
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
Шинник
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Сочи
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Брентфорд
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Барселона
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Кельн
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
Черноморец
31
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Альмерия
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Лион
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14:00
Крылья Советов
Сочи
21
17.09
Локомотив
Оренбург
02
17.09
Рубин
Зенит
03
17.09
Урал
Факел
00
16.09
Балтика
Ростов
22
16.09
Спартак
Сочи
10
16.09
Ахмат
Краснодар
11
16.09
ЦСКА
Крылья Советов
22
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Испанский ноунейм оживил «Оренбург». Как Деограсия заставил забыть про мучения Ярошика?

Давид ещё ни разу не проиграл. А действия в обороне при нём стали почти образцовыми.

ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

22 августа «Оренбург» уволил Иржи Ярошика. Команда с одним очком закрепилась на последнем месте в РПЛ, а матч с «Ахматом» (0:4) совсем добил позитивные перспективы, в которые ещё хоть кто-то верил. Однако выбор нового главного тренера получился максимально неожиданным: рулить поставили Давида Деограсию — одного из кураторов академии клуба, который к тому моменту работал в России пять месяцев.

Шок, сюрприз, кошмар — как только не описывали этот выбор. Владимир Быстров, Александр Мостовой, Андрей Канчельскис — возмущались вообще все. Почему не российский тренер, а непонятный мужик, который даже не говорит по-русски? Если использовать лексикон легенды «Сельты» — «какой-то ноунейм».

Прошёл почти месяц. И уже мало кто сомневается, что руководство «Оренбурга» сделало правильный выбор: за этот период у 50-летнего Деограсии две победы и одна ничья в РПЛ, а также победа и ничья с выигранной серией пенальти в Кубке России. В минувшие выходные хлопнули в гостях «Локомотив» (2:0) — кстати, первая выездная победа в чемпионате. И команда уже на 11-м месте в РПЛ. В восторге даже обычно критикующий различные процессы Владислав Радимов.

«Немаловажно, что Деограсия может говорить на одном языке с латиноамериканцами, которые являются ключевыми фигурами на поле, он нашёл с ними контакт. “Оренбург” стал командой, которой был в прошлом году. Если Деограсия будет так же работать, то в следующем году поедет в московский клуб», — сказал он «Матч ТВ».

Источник: Чемпионат.com

Откуда взялся Деограсия?

Любопытно, что ещё совсем недавно у испанца был нулевой опыт работы главным тренером. После финиша профессиональной карьеры, которая длилась недолго, он отучился в Федерации футбола Испании на менеджерскую должность, получил лицензию PRO и дальше начал масштабные путешествия. В основном трудился как ассистент в Марокко, Таиланде, Омане, немного в Испании, плюс сотрудничал как консультант с разными университетами. На постсоветское пространство Давида занесло в 2017 году, когда его назначили главным тренером академии брестского «Динамо». Всё-таки испанский опыт, методики — тогда эта история была очень модной.

Источник: VK.COM/DYNAMOBREST

И Деограсия зацепился за шанс. После «Динамо» пару лет отработал в солигорском «Шахтёре», а в марте 2023-го получил приглашение из «Оренбурга» на должность главного тренера академии. Вполне себе карьерный рост. Потом — лето и работа в первой команде. В руководстве клуба выбор испанца в качестве главного вместо Ярошика объяснили просто. Две основные причины — полная осведомлённость обо всех игроках и ситуации в коллективе плюс наличие лицензии. Второстепенные моменты — знание языка, на котором говорит большинство легионеров, и хорошая репутация в глазах спортивного директора — тоже сыграли свою роль.

Сам Деограсия спокойно воспринял назначение. Его ничуть не смущало, что в 50 лет он впервые занял должность главного. И даже на вопросы о своей неизвестности отвечал корректно.

«Многие эксперты называют меня ноунеймом? Уважаю мнение всех людей. Думаю, в футбольном мире есть место для всех. Главное — уважать друг друга, а время всё расставит по местам».

Давид Деограсия
главный тренер «Оренбурга»

Что Деограсия уже изменил в «Оренбурге»?

За пять матчей при Деограсии у «Оренбурга» всего один пропущенный гол — в матче с ЦСКА. За первые пять туров команда пропустила 12! Так что действия в защите — первое, что наладил испанец. Он и сам признался в этом после победы над «Локомотивом».

«Мы работаем над обороной побольше. Потому что у нас раньше были с этим проблемы. Очень тяжело набирать очки, когда тебе много забивают. Сейчас эта работа приносит свои плоды. У нас есть очень хорошие игроки, которые умеют бить из‑за штрафной. Я говорил с футболистами, чтобы они чаще пользовались этим. Для меня каждая игра — как финал. Очень рад за команду. До этого она переживала непростой период».

Игроки тоже сверхкомплиментарно отзываются о Давиде. «Деограсия зарядил команду новой энергией и дисциплиной, что делает нас лучше», — сказал Иван Башич. «В матче с “Локомотивом” была наша очередь побеждать. Надеюсь, мы сможем набрать недостающие очки. Атмосфера в команде замечательная!» — а вот цитата Веры.

Вообще, аргентинские легионеры при Деограсии преобразились. А ведь именно от них во многом зависит игра «Оренбурга». Руководство же спокойно реагирует на успехи. Боссы изначально говорили, что рассматривают сотрудничество с Давидом как долгосрочное. А в случае если клуб останется в РПЛ, то контракт с испанцем будет продлён.

Если, конечно, к тому моменту Деограсия не последует по пути Марцела Лички и не уйдёт в топ-клуб РПЛ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия возвращается в мировой спорт. Истерики соперников это остановят
Не Загитова главный кринж контрольных прокатов, её соведущий был ещё хуже!
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь