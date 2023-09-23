ФК «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» в матче девятого тура РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» в Самаре уступил «Крыльям Советов». Матч закончился со счетом 2:1.
Футбольный клуб «Сочи» в Самаре уступил «Крыльям Советов». Матч закончился со счетом 2:1.
Уже на четвертой минуте Никита Салтыков забил первый мяч в ворота «Сочи». В конце первого тайма отличился боснийский полузащитник самарского клуба Амар Рахманович. В добавленное время ко второму тайму Кристиан Нобоа реализовал пенальти. В итоге победа «Крыльев Советов» со счетом 2:1.
После девяти сыгранных игр «Сочи» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Александра Точилина сыграют 1 октября в Воронеже с «Факелом».