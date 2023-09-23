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16:43 (мск), источник: CityTraffic.ru

Самарские «Крылья Советов» дома победили «Сочи»

Игра состоялась 23 сентября 2023 года.

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Самарские «Крылья Советов» в субботу, 23 сентября, дома принимали «Сочи» в 9-м туре российской премьер-лиги (РПЛ). Самарцы вернулись домой после выездной кубковой победы над калининградской «Балтикой». Сочинцы в своем матче группового этапа кубка сыграли вничью с ЦСКА в основное время, но уступили в серии пенальти. В этом матче самарцы победили со счетом 2:1. Гости свой гол забили уже в дополнительном времени, когда реализовали пенальти. Следующий матч «Крылья» проведут 1 октября, в воскресенье, когда примут московский «Спартак».

Во время загрузки произошла ошибка.
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