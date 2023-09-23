Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брентфорд
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Сельта
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Кельн
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
Динамо
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Альмерия
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Лион
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Лорьян
53
Футбол. Первая лига
18:00
Акрон
Нефтехимик
00
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
Шинник
14
Футбол. Первая лига
17:30
Химки
Ленинградец
21
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Фулхэм
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
20
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
СКА-Хабаровск
21
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Арсенал
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Балтика
Ахмат
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Бохум
70
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Хоффенхайм
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Верона
10
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
Сокол
20
Футбол. Первая лига
16:00
Кубань
Тюмень
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Мальорка
53
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Сочи
21
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
Черноморец
31
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Балтика
Ахмат
10
14:00
Крылья Советов
Сочи
21
17.09
Локомотив
Оренбург
02
17.09
Рубин
Зенит
03
17.09
Урал
Факел
00
16.09
Балтика
Ростов
22
16.09
Спартак
Сочи
10
16.09
Ахмат
Краснодар
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Балтика» ушла с последнего места в таблице РПЛ

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» обыграли грозненский «Ахмат» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Балтика
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба ФК "Балтика"

Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. На 43-й минуте автогол забил полузащитник «Ахмата» Евгений Харин.

«Балтика» прервала серию из пяти матчей без побед и поднялась с последнего места на 13-е в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. «Ахмат» (11 очков) располагается на 10-й строчке.

В следующем туре калининградцы 30 сентября проведут выездной матч с московским ЦСКА. «Ахмат» 1 октября примет московское «Динамо».

Балтика
1:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Символ надежды, которой уже нет'. Душераздирающее выступление Туктамышевой
Красоты — на сто, вульгарности — ноль. Валиева открылась в новом стиле
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь