«Балтика» ушла с последнего места в таблице РПЛ
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» обыграли грозненский «Ахмат» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Балтика
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Футболисты калининградской «Балтики» обыграли грозненский «Ахмат» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. На 43-й минуте автогол забил полузащитник «Ахмата» Евгений Харин.
«Балтика» прервала серию из пяти матчей без побед и поднялась с последнего места на 13-е в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. «Ахмат» (11 очков) располагается на 10-й строчке.
В следующем туре калининградцы 30 сентября проведут выездной матч с московским ЦСКА. «Ахмат» 1 октября примет московское «Динамо».