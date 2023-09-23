«Балтика» ушла с последнего места в таблице РПЛ

Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. На 43-й минуте автогол забил полузащитник «Ахмата» Евгений Харин.

«Балтика» прервала серию из пяти матчей без побед и поднялась с последнего места на 13-е в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков. «Ахмат» (11 очков) располагается на 10-й строчке.