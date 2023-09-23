«Спартак» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Гол забил Тео Бонгонда (7-я минута). В перерыве у «Спартака» из-за травмы был заменен вратарь Александр Селихов, вместо него на поле вышел Александр Максименко.
«Динамо» впервые в текущем чемпионате не забило ни одного мяча за матч. «Спартак» в третьей игре подряд во всех турнирах не пропустил ни одного гола. В прошлом туре чемпионата красно-белые обыграли «Сочи» (1:0), а в матче группового этапа Фонбет — Кубка России оказались сильнее команды «Пари Нижний Новгород» (3:0).
«Спартак» и «Динамо» в текущем сезоне ранее встречались в Кубке России. Красно-белые одержали разгромную победу со счетом 4:1.
«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками располагается на 5-й строчке. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Динамо» в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Матчи пройдут 1 октября.