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21:06 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 1:0 обыграл столичное «Динамо» в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Открытие банк — Арена».

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Источник: РИА "Новости"

Гол забил Тео Бонгонда (7-я минута). В перерыве у «Спартака» из-за травмы был заменен вратарь Александр Селихов, вместо него на поле вышел Александр Максименко.

«Динамо» впервые в текущем чемпионате не забило ни одного мяча за матч. «Спартак» в третьей игре подряд во всех турнирах не пропустил ни одного гола. В прошлом туре чемпионата красно-белые обыграли «Сочи» (1:0), а в матче группового этапа Фонбет — Кубка России оказались сильнее команды «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Спартак» и «Динамо» в текущем сезоне ранее встречались в Кубке России. Красно-белые одержали разгромную победу со счетом 4:1.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 15 очками располагается на 5-й строчке. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Динамо» в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Матчи пройдут 1 октября.

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