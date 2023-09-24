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09:52 (мск), источник: Известия

Красно-белое: как «Спартак» снова выиграл дерби у «Динамо»

Вслед за разгромом в Кубке России команда Абаскаля взяла верх над командой Лички и в чемпионате.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Второе за сезон московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» 23 сентября вновь закончилось победой красно-белых. Они взяли верх со счетом 1:0 в матче девятого тура чемпионата России и опередили динамовцев в турнирной таблице. Теперь «Спартак» вплотную подобрался к лидирующей тройке.

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Бело-голубым не удалось взять реванш за недавнее разгромное поражение в Кубке России (1:4). Команды остаются претендентами на медали, но в очередной раз продемонстрировали нестабильность в игре и результатах.

«Динамо» не проигрывало с первого тура нынешнего чемпионата, когда подопечные Марцела Лички уступили дома «Краснодару» (1:3). С тех пор в семи матчах — четыре победы и три ничьи. Постепенно футболисты начали привыкать к требованиям пришедшего в клуб летом чешского главного тренера, ставящего сложный атакующий футбол. И начали набирать ход, но домашняя осечка в прошлом туре с «Пари Нижний Новгород» (1:1) насторожила.

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И дело не в том, что бело-голубые упустили в концовке победу. А в том, что гол нижегородцев был абсолютно логичен, так как они владели преимуществом весь второй тайм. Отчасти проблемы можно было списать на большее количество новичков, пришедших в конце августа — начале сентября. Личка вынужден интегрировать их в состав прямо по ходу сезона, что пока мешает наладить взаимодействие на поле.

«Спартак» после удачного старта в РПЛ — трех побед в первых трех турах — резко притормозил. Он не мог выиграть четыре встречи подряд, прервав эту серию лишь в прошлые выходные, но и это не вызывало оптимизма, так как победа была с большим трудом одержана в домашнем матче с терпящим бедствие «Сочи» (1:0).

Между тем оба участника дерби в начале этой недели провели разной степени успешности кубковые выезды. «Спартак» разгромил в гостях «Пари Нижний Новгород» и обеспечил себе первое место в «группе смерти», где также играют «Динамо» и «Краснодар». Именно в гости к последнему ездили бело-голубые.

С учетом дальнего выезда поездом динамовцы смогли добиться приемлемого для себя результата — ничья 1:1 в основное время и поражение 2:4 в серии пенальти. Это позволило «Динамо» сохранить второе место в группе за два тура до финиша и делает команду фаворитом в борьбе за выход в плей-офф «Пути РПЛ».

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Тень кубка нависла над домашним стадионом «Спартака» и в прошедшем дерби, так как на этой же арене в конце августа красно-белые разгромили динамовцев. Причем довольно быстро убили интригу, поведя в счете 4:0 к середине первого тайма. На этот раз борьба получилась плотнее, так как команды играли основными составами, а не полурезервными, как в кубковой встрече.

Главной неожиданностью стал выход в стартовом составе красно-белых полузащитника Данила Пруцева, который впервые оказался с первых минут на поле в нынешнем чемпионате. В предыдущих восьми турах он отметился лишь выходом на замену на последние 12 минут основного времени выездного матча с казанским «Рубином», когда счет уже был 4:1 в пользу «Спартака», и выходом на второй тайм вышеупомянутой встречи с «Сочи». Зато в Кубке России Пруцев — один из ключевых игроков своей команды.

Источник: РИА "Новости"

В крайне теплую для второй половины сентября вечернюю погоду на стадион пришло примерно столько же народа, сколько и на кубковое дерби. «Спартак» быстро повел в счете — на 7-й минуте Александр Соболев от самой ленточки лицевой линии в центре поля выдал редкой точности пас на Тео Бонгонда, не упустившего свой момент.

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Ближе к перерыву «Динамо» могло сравнять, но дальний удар Луиса Чавеса пришелся в крестовину.

На второй тайм главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю пришлось менять вратаря — вместо получившего повреждение Александра Селихова вышел Александр Максименко. Именно он ближе к концу встречи спас свою команду в самом опасном моменте, когда после серии отскоков Чавес бил в упор, но Максименко среагировал. А в конце основного времени Квинси Промес едва не похоронил динамовцев, но дважды не реализовал выход один на один, не сумев переиграть Антона Шунина.

Источник: РИА "Новости"

Бело-голубые так и не смогли отыграться. Они опускаются пятое место, отставая на три очка от лидирующих «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов». Поднявшийся на четвертую строчку «Спартак» отстает от них на два балла, а от замыкающего первую тройку петербургского «Зенита» — на один. При этом в туре из топ-3 пока сыграли только «Крылья», выигравшие дома у «Сочи» (2:1).

«Зениту» предстоит встретиться на своем поле с «Локомотивом», а «Краснодару» — с «Уралом», который, в случае победы, опередит «Спартак» и «Динамо».

Автор: Алексей Фомин

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо
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