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00:35 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» сыграют с «Локомотивом» в матче РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» примет московский «Локомотив» в матче девятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Газпром-Арене».

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков по итогам 8 встреч, команда не проигрывает 5 матчей подряд. «Локомотив» идет на 8-й позиции, набрав 12 очков. «Локомотив» четыре года не может победить «Зенит», последний раз железнодорожники обыгрывали петербуржцев 28 сентября 2019 года (1:0).

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 9, 24.09.2023, 16:30

Зенит-Локомотив-

В прошлом сезоне «Зенит» дома разгромил «Локомотив» со счетом 5:0, а также добыл победу в гостях (2:1). Всего в РПЛ команды встретятся в 57-й раз, 19 встреч завершились победой «Зенита», 14 матчей выиграл «Локомотив», остальные игры завершились вничью.

За «Зенит» может сыграть французский нападающий Вильсон Изидор, который начинал сезон в «Локомотиве» и перешел в петербургский клуб 9 сентября. Также интерес болельщиков привлекает противостояние нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и команды, с которой он четыре раза становился чемпионом страны. Дзюба также является одним из лучших бомбардиров в истории «Зенита» в РПЛ, с 85 голами он занимает второе место, уступая только Александру Кержакову (120).

В разговоре с пресс-службой петербургского клуба Изидор выразил надежду на то, что сумеет ответить на критику в те времена, когда он был игроком столичной команды. «Я очень жду матч, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями. Обещаю, что выложусь на все сто. И если я смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно», — сказал футболист.

В обеих командах практически нет травмированных. У «Локомотива» на поле не выйдет защитник Станислав Магкеев, который в этом сезоне не провел еще ни одной игры, у «Зенита» восстановление продолжает полузащитник Андрей Мостовой. Матч начнется в 16:30 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 9, 24.09.2023, 14:00

Пари Нижний Новгород-Оренбург-

«Ростов» примет ЦСКА, «Краснодар» попробует вернуть лидерство

В первом матче игрового дня «Пари Нижний Новгород» дома сыграет против «Оренбурга». Нижегородцы занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Оренбург» идет на 11-й строчке, имея в активе 8 очков. Обе команды не проигрывают на протяжении трех встреч.

В РПЛ команды встречались всего два раза — в прошлом сезоне. Дома «Оренбург» победил со счетом 1:0, а в гостях выиграл — 2:0. Матч начнется в 14:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 9, 24.09.2023, 19:00

Краснодар-Урал-

Лидер чемпионата «Краснодар» примет екатеринбургский «Урал». На данный момент «Краснодар» с 18 очками занимает второе место, уступая по дополнительным показателям самарским «Крыльям Советов», которые провели на одну игру больше. «Урал» идет на 5-й строчке, набрав 14 очков, екатеринбуржцы не могут победить на протяжении 3 игр.

В прошлом сезоне команды встречались между собой три раза: дважды — в РПЛ и один раз — в финале «пути регионов» Фонбет — Кубка России. В чемпионате страны «Краснодар» победил в гостях (3:1) и сыграл дома вничью (1:1). В кубке страны также победил «Краснодар» (2:1). Матч между командами начнется в 19:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 9, 24.09.2023, 19:00

Ростов-ЦСКА-

Одновременно с этим матчем состоится встреча в Ростове-на-Дону между «Ростовом» и московским ЦСКА. Армейцы идут на 7-м месте, набрав 12 очков, красно-синие не выигрывают уже 4 матча в турнире. «Ростов» идет на 12-й позиции, имея в активе 8 очков. Подопечные Валерия Карпина потерпели три поражения в последних четырех матчах в РПЛ и один раз сыграли вничью.

В прошедшем сезоне команды два раза встречались между собой. Матч в Ростове-на-Дону завершился безголевой ничьей, а в Москве ЦСКА разгромил соперников (4:1). В этом матче определилась судьба серебряных медалей турнира.

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