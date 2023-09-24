«Обещаю, что выложусь на все 100». Нападающий «Зенита» Изидор — о матче с «Локомотивом»

«С какими чувствами жду первый домашний матч “Зенита” с “Локомотивом”? Очень жду его, мне не терпится поучаствовать в такой игре, встретиться со старыми друзьями. Обещаю, что выложусь на все 100. И если смогу своей игрой ответить на критику, будет замечательно.



Как себя чувствуют игроки на чужом празднике жизни, проигрывая в золотом матче для “Зенита”? Против “Зенита” всегда сложно играть, а уж на домашнем стадионе сине-бело-голубых ещё труднее. “Газпром Арена” выглядит такой огромной, там столько болельщиков. В том году, помню, у нас была отличная команда, и у “Локомотива” теплилась надежда, что удастся ­что-то предпринять — может быть, омрачить празднования. Но нет, “Зенит” был непобедим. Я уже говорил, что это самый большой клуб в России, и когда ты сражаешься с ним, то должен быть очень хорошо подготовлен, иначе придется нелегко», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».