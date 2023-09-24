Федун об укомплектованности «Спартака»: «У команды практически два состава»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии «СЭ» оценил укомплектованность команды в текущем сезоне, а также призвал не придавать значения обсуждению в СМИ частой ротации состава главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Обсуждали частую ротацию состава? “Спартак” все время обсуждают. Когда говорить не о чем, начинают обсуждать поваров, врачей… Потому что “Спартак” — это новость. Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением, кто будет играть. Но теперь Абаскаль, похоже, определился. Важно не бояться периодически менять Промеса. Думаю, что команда будет идти вперед», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятую строчку с 15 очками.