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12:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федун об укомплектованности «Спартака»: «У команды практически два состава»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии «СЭ» оценил укомплектованность команды в текущем сезоне.

Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии «СЭ» оценил укомплектованность команды в текущем сезоне, а также призвал не придавать значения обсуждению в СМИ частой ротации состава главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Обсуждали частую ротацию состава? “Спартак” все время обсуждают. Когда говорить не о чем, начинают обсуждать поваров, врачей… Потому что “Спартак” — это новость. Команда практически имеет два состава. Да, были проблемы с определением, кто будет играть. Но теперь Абаскаль, похоже, определился. Важно не бояться периодически менять Промеса. Думаю, что команда будет идти вперед», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятую строчку с 15 очками.

В 10-м туре РПЛ красно-белые сыграют 1 октября на выезде с «Крыльями Советов», а бело-голубые в этот же день встретятся с «Ахматом» в Грозном.

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