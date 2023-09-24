Вильсон Изидор: Малком говорил мне: «Если ты перейдёшь в “Зенит”, я могу остаться»

«Когда я первый раз играл против “Зенита”, Малком был на поле и просто в ­какой-то момент заговорил со мной по-французски — ​сказал, что я классный игрок. Мы немного тогда пообщались, а потом я познакомился с одним из его близких друзей, которого зовут Лоран Лопес и который уже нас связал друг с другом.



Тогда Малком сказал мне, что я впечатлил его как футболист, позвал меня в “Зенит”. Я сказал ему: “Время покажет”. А он ответил: “Если ты перейдёшь, я могу остаться”. Но, увы, он ушёл до того, как я оказался здесь! Тем не менее мы продолжаем быть на связи — ​много играем в видеоигры, иногда созваниваемся.



Из-за него выбрал себе 10-й номер? Я и в “Локомотиве” играл с десяткой на спине, мне этот номер очень нравится. И, разумеется, потому что под ним тут играл мой друг Малком. Он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился!»— приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».