Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Эмполи
Интер
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Оренбург
Футбол. Зарубежный
14:00
Метц
Страсбур
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Хетафе
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
16:00
Челси
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Локомотив
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
18:05
Монпелье
Ренн
Футбол. Зарубежный
18:30
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:30
Лас-Пальмас
Гранада
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
23.09
Спартак
Динамо
10
23.09
Балтика
Ахмат
10
23.09
Крылья Советов
Сочи
21
17.09
Локомотив
Оренбург
02
17.09
Рубин
Зенит
03
17.09
Урал
Факел
00
16.09
Балтика
Ростов
22
16.09
Спартак
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:34 (мск), источник: ТАСС

Алаев рассказал, что Зимний кубок РПЛ пройдет в феврале в Абу-Даби

Точные даты и участники турнира будут объявлены на следующей неделе, отметил президент лиги.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в феврале 2024 года в Абу-Даби, точные даты и участники будут объявлены на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

12 июля Алаев сообщил журналистам, что РПЛ ведет работу над приглашением на турнир иностранных команд.

«На следующей неделе все объявим, завершаем переговоры, — сказал Алаев. — Зимний кубок будет в Абу-Даби в феврале. Про точные даты и участников скажем на следующей неделе».

В прошлом году турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нем принимали участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победителем соревнований стал «Спартак».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фигурист Гуменник объяснил решение отказаться от программы на музыку группы Rammstein
Нейтральным спортсменам не выплатят призовые в России за участие в Олимпиаде
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь