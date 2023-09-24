Алаев рассказал, что Зимний кубок РПЛ пройдет в феврале в Абу-Даби

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в феврале 2024 года в Абу-Даби, точные даты и участники будут объявлены на следующей неделе. Об этом ТАСС рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

12 июля Алаев сообщил журналистам, что РПЛ ведет работу над приглашением на турнир иностранных команд.

«На следующей неделе все объявим, завершаем переговоры, — сказал Алаев. — Зимний кубок будет в Абу-Даби в феврале. Про точные даты и участников скажем на следующей неделе».