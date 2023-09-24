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16:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» одержал волевую победу в матче РПЛ с «Оренбургом»

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург».

Пари Нижний Новгород
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Пари НН"

Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Пари Нижний Новгород» одержал волевую победу со счётом 3:1.

На 28-й минуте счёт открыл защитник «Оренбурга» Матиас Перес с передачи Химми Марина. В концовке первого тайма форвард «Пари НН» Зе Турбо забил ответный мяч. На 53-й минуте нападающий Эдгар Севикян вывел хозяев вперёд при помощи рикошета. На 75-й минуте третий мяч нижегородцев забил полузащитник Хуан Босельи.

«Пари Нижний Новгород» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков за девять матчей. «Оренбург» находится на 12-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).

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3:1
Первый тайм: 1:1
Оренбург
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