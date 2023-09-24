«Локомотив» одержал волевую победу над «Зенитом» в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Максим Глушенков (60-я минута) и Наир Тикнизян (90+1). У проигравших отличился Матео Кассьерра (22). Тикнизян был удален на шестой добавленной минуте за две желтые карточки.

В компенсированное время на поле случилась массовая потасовка между игроками обеих команд. «Локомотив» впервые с 2017 года одержал выездную победу над «Зенитом». Москвичи четыре года не могли победить «Зенит», последний раз до этого матча железнодорожники обыгрывали петербуржцев 28 сентября 2019 года (1:0). Команда из Санкт-Петербурга впервые с сезона-2017/18 проиграла два домашних матча в чемпионате. В третьем туре «Зенит» на своем поле уступил московскому «Динамо» (2:3).

«Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. «Зенит» потерпел второе поражение в чемпионате и прервал пятиматчевую серию без поражений в турнире (четыре победы, одна ничья). Команда из Санкт-Петербурга с 17 очками располагается на 3-й строчке.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом», «Локомотив» примет «Пари Нижний Новгород». Встречи пройдут 30 сентября.