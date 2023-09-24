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19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Артём Дзюба — после победы над «Зенитом»: Помирился ли с Семаком? А кто это?

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, помирился ли с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком после победы железнодорожников над сине-бело-голубыми в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги (2:1).

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ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Я просто счастлив! Помирился ли с Семаком? А кто это?» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Локомотив» сумел вырвать победу у «Зенита» со счётом 2:1, забив победный гол на последних минутах матча. После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.

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