ЦСКА спасся в матче чемпионата России, уступая 1:3 «Ростову»

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 3:3. В составе хозяев дублем отметился Егор Голенков (12-я и 50-я минуты), еще один мяч забил Алексей Миронов (7). У армейцев отличились Келлвен (26), Федор Чалов (65) и Аббосбек Файзуллаев (70). Для Келлвена и Файзуллаева эти голы стали дебютными в составе ЦСКА.