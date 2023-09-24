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21:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА спасся в матче чемпионата России, уступая 1:3 «Ростову»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с ЦСКА в матче девятого утра чемпионата России.

Ростов
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону, закончилась со счетом 3:3. В составе хозяев дублем отметился Егор Голенков (12-я и 50-я минуты), еще один мяч забил Алексей Миронов (7). У армейцев отличились Келлвен (26), Федор Чалов (65) и Аббосбек Файзуллаев (70). Для Келлвена и Файзуллаева эти голы стали дебютными в составе ЦСКА.

Московский клуб, набрав 13 очков и сыграв вничью в чемпионате России в четвертый раз подряд, занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» с 9 очками идет на 11-й позиции. В следующем туре ростовчане 29 сентября примут екатеринбургский «Урал», а армейцы днем позже сыграют на своем поле с калининградской «Балтикой».

Ростов
3:3
Первый тайм: 2:1
ЦСКА
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