«Краснодар» обыграл «Урал» и вернулся на первую строчку в таблице РПЛ
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей гол на 77-й минуте забил Кевин Ленини, для которого он стал первым в текущем сезоне. Автогол на счету защитника «Урала» Егора Филипенко (54-я минута).
«Краснодар» не проигрывает «Уралу» в домашних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2014 года.
«Краснодар» остается единственной командой в чемпионате России без поражений. Клуб набрал 21 очко и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 14 очками занимает восьмую строчку. В следующем туре «быки» 30 сентября на выезде сыграют против казанского «Рубина», «Урал» днем ранее в гостях встретится с «Ростовом».