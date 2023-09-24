«Краснодар» обыграл «Урал» и вернулся на первую строчку в таблице РПЛ

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей гол на 77-й минуте забил Кевин Ленини, для которого он стал первым в текущем сезоне. Автогол на счету защитника «Урала» Егора Филипенко (54-я минута).

«Краснодар» не проигрывает «Уралу» в домашних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2014 года.