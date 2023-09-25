Дзюба полностью наплевал на границы между футболом и YouTube. Слова про Семака — часть шоу

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Футболист Артём Дзюба закончился. Нет, де-юре он не завершил карьеру. Дзюба ещё поиграет в РПЛ, забьёт не один гол за «Локо». Потом, когда в клубе признают, что нужно избавляться от «дзюбозависимости», он позабивает и в другом клубе России. Но здесь и сейчас (да и в будущем, конечно) Дзюба в первую очередь — шоумен. Потом уже всё остальное.

Это не плохо и не хорошо, просто факт. Дзюба на самом деле всегда был где-то на грани между этими двумя состояниями — вроде бы наступит на шарф «Спартака», а потом скажет, что не заметил. Вроде бы потроллит Черчесова, а потом будет готов за него всех порвать.

Ну, а чем старше становился наш герой, тем меньше в нём оставалось футболиста. Хотя с уровнем сопротивления в РПЛ такому классному (для нашего футбола) форварду можно было бы ещё долго оставаться в первую очередь футболистом (так казалось даже этой весной). Но Дзюбу засосал YouTube. Там ему можно оскорблять партнёров по команде (в шутку, конечно), материться и соревноваться с Леонидом Слуцким в своеобразном юморе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239422&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перепутал ли Дзюба мир YouTube и мир нашего футбола? Границы между ними у него окончательно стерлись — после слов в адрес Семака в этом нет никаких сомнений. Ему на эти границы плевать. Ведь Артём сегодня победитель. Всего одна фраза — а куча экспертов уже обсуждает его, обвиняет в хамстве, кто-то даже оскорбляет. Думаете, ему есть до этого дело? Конечно! Он наверняка упивается тем, как классно выступил в микст-зоне. Думаю, он даже комментарии читает на всех сайтах. И кайфует. Почему нет? Он ведь не врёт, когда говорит, что счастлив. Счастливым его делает и весь токс, который он так старается к себе притянуть.

Артём прекрасно понимает, что люди в нашем футболе такое поведение не примут. Для этой аудитории, для тренеров, игроков, да всего нашего футбола, оскорблять Семака — это не окей. Даже если цель у этих двух слов — просто разжечь. Но Дзюбе это принятие от футбольных людей и не нужно. Мир Дзюбы — это больше не мир футбола. Для него футбол — возможность хайповать. Даже необходимое средство. А после завершения карьеры он наверняка станет классным гостем для различных ТВ-программ, где главное — громко орать и побольше оскорблять людей. Про YouTube тоже вряд ли забудет. Может, получится даже совмещать эту трудную профессию с какой-то государственной деятельностью. Это — его мир, в этом его счастье.

Так что пожелаем Артёму счастья в этом нефутбольном мире. Но и относиться к таким перформансам, как вчера, будем соответственно.