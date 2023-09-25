«Дзюба сам себя унизил. Пусть изучит биографию Семака». Газзаев — о 9-м туре РПЛ

«Зачем Круговой бросил мяч в сторону своих ворот?! Детская ошибка»

К сожалению, после матча «Зенит» — «Локомотив» на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев. Что значит: «А кто такой Семак»?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак — прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, капитан той сборной России. Он с тремя командами — ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом» — становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал РПЛ. Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.

У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери — тренеришка, Карпина для него не существует, Семак — пустое место… Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя.

Что касается самой игры, то, на мой взгляд, «Зенит» недооценил «Локомотив». Все-таки в начале сезона подопечные Галактионова играли довольно натужно, их порой заслуженно критиковали. Да и в этом матче питерцам все давалось легко. Но забив гол, хозяева, возможно, посчитали, что добьются победы малой кровью. Не вышло. Тут надо отдать должное запредельному настрою москвичей. Сработали замены Галактионова. Глушенков в очередной раз подтвердил свой уровень. Это однозначно игрок стартового состава, лидер команды! Не могу не отметить и автора победного гола Тикнизяна. Он подкупает своей страстью на поле. Заряженностью на борьбу и на чужие ворота. Молодец.

При этом должен заметить, что победный гол пришел из ничего. В детских спортивных школах учат, что в таких ситуациях недопустимо бросать мяч из аута в сторону своих ворот. Это грубейшая ошибка. Но Круговой почему-то ее допустил. В итоге Барриоса накрыли, и Глушенков выполнил результативную передачу.

Думаю, Семак с помощниками подробно разберут причины поражения, сделают правильные выводы. По-прежнему считаю «Зенит» претендентом на очередное чемпионство.

Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак 22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

«Понравился Пруцев. Карраскаль рискует вновь оказаться в запасе»

Дерби «Спартак» — «Динамо» стало бенефисом вратарей. Селихов, заменивший его Максименко и Шунин сыграли великолепно, порадовали зрителей блестящими спасениями.

Думаю, ничья была бы более справедливым результатом. Игра была равной. Но красно-белые лучше распорядились своими шансами впереди. Я бы сейчас не превозносил Соболева за его пас Бонгонде. Да, получилось красиво и эффективно, но Александр должен так играть в каждом матче. В «Спартаке» мне очень понравился Пруцев. Он постоянно пытался обострять, выполнял тонкие, умные передачи, давал объем. Похоже, Абаскаль наконец-то стабилизировал состав. Команда играет надежно сзади и использует свои моменты впереди. «Спартак» — в гонке.

Нужно похвалить и селекционную службу красно-белых. Бабич — добротное приобретение, сразу же вписался в игру москвичей. «Спартак» не пропускает уже три матча кряду. Давно такого не было. Ну и Бонгонда, конечно, тоже серьезный козырь в рукаве Абаскаля. То есть мы можем говорить о двух футболистах, которые реально усилили красно-белых. При этом Джикия оказался в запасе. Тут, как говорится, тренеру виднее. Он отвечает за результат.

Новичков «Динамо» оценивать пока рано. Они не так давно присоединились к команде. Но вот в отношении Карраскаля какие-то сомнения все же закрадываются. Не уверен, что он не повторит тех ошибок, которые допустил в ЦСКА. Я сейчас говорю о стабильности. Если он и в «Динамо» будет выдавать один яркий матч, а в следующих трех турах пропадать на поле, то это, конечно, не дело. Не для этого его покупали. В дерби со «Спартаком» он на меня сильного впечатления не произвел. Так и в запасе недолго оказаться.

«Файзуллаев и Келвен — пока не игроки для больших задач»

Уверен, болельщики получили большое удовольствие от матча «Ростов» — ЦСКА. Шесть голов, обилие моментов, интрига, сюжет! Но для тренеров такие игры — серьезное психологическое испытание.

Главный вывод по этой встрече: израненный, обескровленный ЦСКА в очередной раз проявил характер и вытащил такую тяжелую игру. Тут, конечно, надо отдать должное команде Федотова.

Однако вновь приходится поднимать вопрос о селекции клуба. Я уже говорил, что после удачного прошлого сезона перед армейцами должна была стоять только одна задача — борьба за чемпионство. Но что мы видим? Даже если не брать сейчас в расчет Карраскаля, на которого Федотов перестал делать ставку во второй части прошлого чемпионата, то как быть с уходом Медины и Зайнутдинова? Разве клуб нашел им достойные замены? Я сейчас так сказать не могу.

Да, Келвен забил гол, отдал передачу, Файзуллаев поразил ворота дончан. Но эти футболисты слишком молоды, чтобы на них опираться на дистанции длинного турнира. Им свойственна нестабильность. Болельщиков ЦСКА подкупает техника, резкость игрока из Узбекистана. Он действительно порой выглядит очень прилично. Но повторю свою мысль: для решения больших задач и Файзуллаеву, и Келвену надо еще набраться опыта, что называется, обрасти мясом.

Про Давилу я пока ничего говорить не буду. Удачно вышел на замену в последнем туре. Но ЦСКА нужен нападающий, который будет решать исходы встреч здесь и сейчас, забивать в каждом туре.

Тревожит, что в последних пяти турах армейцы не одержали ни одной победы. Четыре ничьих и поражение. В итоге сейчас они на 9-м месте. Давненько не приходилось видеть ЦСКА на такой строчке в турнирной таблице.

Впрочем, пока трагедии никакой не произошло. Восемь очков отрыва от «Краснодара» в теории, конечно, отыгрываются. Надеюсь, что вскоре вернутся в строй профильные защитники и Федотову не придется использовать в обороне Мухина и Зделара. Но тут нам опять, к сожалению, приходится говорить о внутренних резервах, а не о селекции, которая привела бы к резкому усилению состава.

«Нужно отметить работу Юрана»

«Краснодар» на классе победил «Урал» и остался лидером чемпионата. Думаю, сейчас уже многие поняли, что команда Ивича — это не калиф на час. Видно, что футболисты прониклись идеями тренера, играют прагматично, строго на результат. Три пропущенных гола за девять туров — очень приличный показатель. Пока это чемпионский график. Сбалансированный состав, считаю, позволит «быкам» на длинной дистанции претендовать на самые высокие места. Конкуренты «Краснодара»? Прежде всего, «Зенит».

Радует второе место «Крыльев». Прекрасная работа Игоря Осинькина. При серьезной ротации состава перед началом каждого сезона ему удается вписать новых игроков, раскрывать новые таланты. У Салтыкова есть все задатки вырасти в большого футболиста. Здорово играет Бабкин. На новой для себя позиции весьма эффективен Рассказов. А главное — Осинькин не отходит от своей игровой философии. «Крылья» по-прежнему показывают атакующий, агрессивный, привлекательный футбол. Нас ждет очень интересный матч в предстоящем туре: «Крылья» против «Спартака».

Конечно, нужно отметить и работу Сергея Юрана. «Пари НН» — тренерская команда. Нижегородцы пропустили восемь мячей — столько же, сколько и «Зенит». Характер Юрана передается подопечным. Обладая скромным составом, команда бьется в каждом матче, навязывает борьбу любому сопернику. Вот только так можно набирать очки в РПЛ и думать не о сохранении прописки в элитном дивизионе, а замахиваться уже на большее.