Дебютный гол Вады принес «Рубину» победу над «Факелом»

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Единственный гол на 85-й минуте забил новичок казанцев Валентин Вада. 27-летний аргентинец вышел на замену за 2 минуты до гола. Этот забитый мяч стал для него дебютным за «Рубин».

«Рубин» с 9 очками поднялся из зоны вылета и вышел на 12-е место в РПЛ. «Факел» с 5 баллами продолжает замыкать турнирную таблицу.