Мартынович помог «Рубину» победить на финише 9-го тура чемпионата России

Сегодня в последнем поединке 9-го тура казанская команда одолела в Воронеже еще одного аутсайдера российской премьер-лиги местный «Факел» со счетом 1:0. Победный мяч на 85-й минуте встречи забил аргентинский хавбек гостей Валентин Вада. Белорусский защитник «Рубина» Александр Мартынович отыграл весь поединок, нападающий Виталий Лисакович на поле не выходил.

Турнирную таблицу возглавили футболисты «Краснодара», победившие на своей арене екатеринбургский «Урал», который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, — 2:0. Белорусский защитник уральцев Егор Филипенко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте встречи, а Владислав Малькевич провел на поле второй тайм. В Самаре «Крылья Советов» с белорусским форвардом Егором Карпицким в составе обыграли футболистов «Сочи» — 2:1.

Футболисты «Оренбурга» после двух побед уступили в гостях клубу «Пари Нижний Новгород» — 1:3. Капитан оренбуржцев белорус Михаил Сиваков отыграл весь матч, а Кирилл Капленко и Юрий Ковалев вышли на поле сразу после перерыва. Действующий чемпион России «Зенит» неожиданно проиграл в Санкт-Петербурге московскому «Локомотиву» со счетом 1:2. Футболисты «Ростова» у себя дома сыграли вничью с московским ЦСКА — 3:3. Еще два матча закончились с одинаковым результатом 1:0: в столичном дерби московский «Спартак» одолел «Динамо», а в Калининграде местная «Балтика» была сильнее грозненского «Ахмата».