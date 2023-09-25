Шалимов: Если до зимы «Краснодар» будет первым-вторым, то шансы на чемпионство будут

«Если до зимы “Краснодар” будет первым‑вторым, то можно о чём‑то говорить. Зимняя пауза настолько длинная, что всё очень сильно меняется. Месяц отпуск, два месяца подготовки, открывается трансферное окно. Если они будут вровень идти с “Зенитом” до зимы, то шансы на чемпионство будут», — приводит слова Игоря Шалимова «Матч ТВ».