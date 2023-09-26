Слуцкий обвинил Дзюбу в эгоцентризме после слов в адрес Семака

«Локомотив» 24 сентября на выезде обыграл «Зенит» (2:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После окончания встречи Дзюба заявил журналистам, что не знает, кто такой Семак. Футболист играл за «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год. Семак возглавляет петербургский клуб с 2018 года.
«Я не согласен с Артемом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Во-первых, победители должны быть великодушны, они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер-игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но все равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь. Я и Артему говорил, что не согласен. Но это же не первая и не вторая история. Артем — умный парень, но бывают моменты, что настолько зашкаливает эмоциональная составляющая, даже эгоцентризм. И он не может себя сдержать в определенных ситуациях. Периодически эго у людей превалирует над разумом», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».
«Дзюба — мой друг, я поддерживаю практически во всех ситуациях его, чему свидетельство комитет по этике, но в данном случае и Семак тоже мой близкий товарищ и я просто понимаю, как эта ситуация выглядит со стороны тренера и со стороны игрока. Я сам был в ситуациях, когда кто-то из игроков чем-то недоволен. Семак ничего не говорит и это абсолютно правильная позиция», — добавил бывший тренер.
Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак