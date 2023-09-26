Текущие события
Футбол. Премьер-лига
25.09
Факел
Рубин
01
Футбол. Зарубежный
24.09
Атлетико
Реал
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Альмерия
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:30
Мальорка
Барселона
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
25.09
Факел
Рубин
01
24.09
Ростов
ЦСКА
33
24.09
Краснодар
Урал
20
24.09
Зенит
Локомотив
12
24.09
Пари Нижний Новгород
Оренбург
31
23.09
Спартак
Динамо
10
23.09
Балтика
Ахмат
10
23.09
Крылья Советов
Сочи
21
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
01:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий обвинил Дзюбу в эгоцентризме после слов в адрес Семака

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий заявил, что не согласен с реакцией футболиста «Локомотива» Артема Дзюбы на вопрос о Сергее Семаке, возглавляющем «Зенит».

Зенит
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» 24 сентября на выезде обыграл «Зенит» (2:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После окончания встречи Дзюба заявил журналистам, что не знает, кто такой Семак. Футболист играл за «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год. Семак возглавляет петербургский клуб с 2018 года.

«Я не согласен с Артемом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Во-первых, победители должны быть великодушны, они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер-игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но все равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь. Я и Артему говорил, что не согласен. Но это же не первая и не вторая история. Артем — умный парень, но бывают моменты, что настолько зашкаливает эмоциональная составляющая, даже эгоцентризм. И он не может себя сдержать в определенных ситуациях. Периодически эго у людей превалирует над разумом», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

«Дзюба — мой друг, я поддерживаю практически во всех ситуациях его, чему свидетельство комитет по этике, но в данном случае и Семак тоже мой близкий товарищ и я просто понимаю, как эта ситуация выглядит со стороны тренера и со стороны игрока. Я сам был в ситуациях, когда кто-то из игроков чем-то недоволен. Семак ничего не говорит и это абсолютно правильная позиция», — добавил бывший тренер.

Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Да, я инвалид'. Ампутация Костомарова и другие беды фигуристов
Кличко и русская модель. Тайна запретного трека в фигурном катании
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь