Слуцкий обвинил Дзюбу в эгоцентризме после слов в адрес Семака

«Я не согласен с Артемом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Во-первых, победители должны быть великодушны, они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер-игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но все равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь. Я и Артему говорил, что не согласен. Но это же не первая и не вторая история. Артем — умный парень, но бывают моменты, что настолько зашкаливает эмоциональная составляющая, даже эгоцентризм. И он не может себя сдержать в определенных ситуациях. Периодически эго у людей превалирует над разумом», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».