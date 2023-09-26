Шалимов отреагировал на скандальный ответ Дзюбы про Семака

«Это Дзюба. Он уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным. Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно. Вопрос в том, специально он делает это или нет», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».
Напомним, отвечая на вопрос журналиста после матча, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?». Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с российским тренером.
Дзюба в составе «Зенита» стал четырёхкратным чемпионом России под руководством Семака.