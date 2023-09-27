В России впервые за несколько лет появилась интрига в борьбе за золото

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После девяти туров таблица первенства выглядит очень плотной, а главное — в нем впервые за несколько лет не видно именно обреченного добраться до золота фаворита.

Любому турниру привлекательность обеспечивает в том числе уровень конкуренции в нем. В российском чемпионате он достаточно часто был вполне пристойным, но сейчас, кажется, взял новую высоту. Во всяком случае, если брать тот отрезок, что охватывает шесть сезонов, включая нынешний, иными словами, период, по ходу которого в первенстве доминировал не отдававший никому золото с 2019 года «Зенит».

Это наблюдение в меньшей степени касается подвала турнирной таблицы. В «зоне вылета», на двух ее низших строчках располагаются «Сочи» и «Факел», на двоих набравшие 11 очков. В минувшие пять лет бывали ситуации, когда после девяти туров аутсайдеры собирали добычу чуточку пожирнее. Но в любом случае по сравнению с сезоном, который предшествовал текущему, — первым, целиком проведенным российским футболом в условиях международной изоляции, — позитивные изменения бросаются в глаза.

Год назад к десятому туру очевидный кандидат на вылет был известен. У недавно вернувшегося в Российскую премьер-лигу (РПЛ) «Торпедо» в активе значилось всего одно очко, и было понятно, что все идет к тому, что будущей весной клуб, составом и игрой не соответствующий стандартам высшего дивизиона, проследует в обратном направлении.

В сентябре 2023 года таких кандидатов не видно и под лупой. Даже располагающийся на 16-й позиции «Факел» весьма кусач и оказывал упорное сопротивление не только командам со скромным потенциалом, но и, допустим, «Краснодару», «Зениту» и «Ростову». И среди его соседей не видно таких, которые собираются с удовольствием утонуть, а пока держатся более или менее прилично благодаря счастливым случайностям.

Но еще более показательна верхняя часть таблицы. На ее макушке — «Краснодар», а идущий шестым «Локомотив» отстает от него на шесть очков, на расстояние в две победы или один-единственный спад продолжительностью в пару недель, пережитый лидером.

В 2020 году формальная плотность шестерки была еще выше (тогда она уместилась в пяти баллах), однако важны нюансы вроде констатации того несомненного факта, что шестеркой перечень безусловных охотников за медалями в чемпионате отнюдь не исчерпывается. Скажем, точно глупо вычеркивать из него обладателя серебра прошлого первенства ЦСКА.

Он в двух очках от «Локомотива», и происходящее с армейцами, несмотря на их потери, на растянувшуюся на пять встреч безвыигрышную серию, представлениям об абсолютно полноценном кризисе, как ни крути, совершенно не соответствует. Скорее не кризис, а проблемы с тонкими настройками ввиду некоторых кадровых трансформаций, а в них тренер Владимир Федотов ведь неплохо разбирается.

Еще, видимо, важнее положение «Зенита». Каждый из пяти чемпионских сезонов он проходил примерно по одному и тому же не сверкающему сложными твистами сценарию: резво разгонялся, выходил вперед, потихоньку наращивал преимущество и, наконец, с удовольствием отмечал досрочно завоеванное золото, превращая три-четыре финишных тура в чемпионский парад. Теперь все немного иначе.

У «Зенита», проигравшего в минувшем туре «Локомотиву», в активе 17 очков. В период гегемонии петербуржцев меньше 20 после девяти туров у них вообще не было ни разу. И третье место, «чистое», без дележа очков, на таком отрезке для «Зенита» — явление уже, по сути, экстраординарное. Он всегда уже был лидером, как минимум лидерство с кем-то делил, настраиваясь вскоре удрать от оппонента. В этом чемпионате, чтобы удрать, ему придется сильно постараться. При этом есть ощущение, что зенитовский запас прочности после отъезда в Саудовскую Аравию Малкома и в самом деле уже не такой, чтобы видеть в нем клуб, который именно обречен сохранить титул, а в начале сезона просто играет с соперниками в кошки-мышки.

Другое дело, что бесспорного фаворита по матчам, состоявшимся в августе и сентябре, не разглядеть ни в одной другой команде. «Спартак» по традиции «колбасит»: он уже успел побывать и на первом, и на девятом месте в таблице. «Динамо» прибавило, но все равно чаще мучается, чем играет в яркий и свежий футбол. «Локомотиву», как и ЦСКА, не хватает стабильности, «Крыльям Советов», внезапно вспорхнувшим на вторую строчку, — ресурсов.