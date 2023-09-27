Мостовой назвал Романцева, Газзаева и Семина лучшими российскими тренерами

«Я бы на первое место поставил тройку из Романцева, Газзаева и Семина. Первый со “Спартаком” показывал красивый футбол и выигрывал чемпионаты, тренируя сборную СССР. Газзаев хорошо показал свою работу в ЦСКА, и под его началом клуб взял Кубок УЕФА. А Семин на протяжении многих лет создавал “Локомотив” и делал другим конкуренцию», — цитирует Мостового RT.