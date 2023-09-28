Стало известно об ультиматуме «Спартака» капитану команды Джикии

По информации источника, руководство столичной команды сохранит Джикию в составе при определенных условиях. Так, красно-белые предложат 29-летнему футболисту новый трудовой договор в том случае, если он согласится на существенное понижение заработной платы.

В текущем сезоне Джикия провел за команду восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. При этом в последних двух встречах в чемпионате страны защитник оставался в запасе.