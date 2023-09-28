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00:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об ультиматуме «Спартака» капитану команды Джикии

«Спартак» поставил ультиматум капитану клуба Георгию Джикии. Об этом стало известно изданию «Евро-Футбол».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, руководство столичной команды сохранит Джикию в составе при определенных условиях. Так, красно-белые предложат 29-летнему футболисту новый трудовой договор в том случае, если он согласится на существенное понижение заработной платы.

В текущем сезоне Джикия провел за команду восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. При этом в последних двух встречах в чемпионате страны защитник оставался в запасе.

Джикия выступает за московскую команду с января 2017 года. Текущий контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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