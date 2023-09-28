«Политика не имела значения. Жена была беременна, у меня накопилась усталость». Марио об отъезде из России в 2022-м

— Весна 2022-го, ты покидаешь ЦСКА. С какой мотивацией? Мне кажется, главных стимулов было два — ситуация в России и около нее и приближающееся рождение ребенка.

— Политическая ситуация не имела значения. Об этом говорит тот факт, что я вернулся, я здесь, в России. А вот про семейную историю — правда. Жена находилась на позднем сроке беременности. А у меня за спиной — 10 лет интенсивной карьеры в ЦСКА. За этот период накопилась усталость. Семья и профессиональная карьера — не особенно совместимые вещи. Мне хотелось немного перевести дух, освежить голову, отдохнуть от всего. От карьеры в том числе, — сказал Марио.