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09:30 (мск), источник: Sport24

«Политика не имела значения. Жена была беременна, у меня накопилась усталость». Марио об отъезде из России в 2022-м

Защитник «Зенита» Марио Фернандес в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал подробности своего отъезда из России в 2022-м году.

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Источник: РИА "Новости"

— Весна 2022-го, ты покидаешь ЦСКА. С какой мотивацией? Мне кажется, главных стимулов было два — ситуация в России и около нее и приближающееся рождение ребенка.

— Политическая ситуация не имела значения. Об этом говорит тот факт, что я вернулся, я здесь, в России. А вот про семейную историю — правда. Жена находилась на позднем сроке беременности. А у меня за спиной — 10 лет интенсивной карьеры в ЦСКА. За этот период накопилась усталость. Семья и профессиональная карьера — не особенно совместимые вещи. Мне хотелось немного перевести дух, освежить голову, отдохнуть от всего. От карьеры в том числе, — сказал Марио.

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